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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Стандард
Антверпен - Стандард: обзор матча 27 октября 2024
Антверпен
27.10.2024, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
3 : 0
Завершен
Стандард
45'
В. Янссен
63'
Т. Чери
90+8'
Я. Ондрейка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Стандард
ГОЛ! 3:0!
Я. Ондрейка
90'
+8
Пенальти не реализован!
Я. Ондрейка
90'
+8
87'
Желтая карточка
Г. Лоуренс
Замена
V. Udoh
️️️️
Д. Керк
87'
84'
Замена
L. Kuavita
️️️️
И. Прайс
84'
Замена
С. Думбия
️️️️
М. Фосси
Замена
G. Vandeplas
️️️️
В. Янссен
84'
76'
Замена
S. Benjdida
️️️️
А. Зекири
75'
Желтая карточка
Б. Шутало
Замена
Д. Прат
️️️️
А. Валенсия
69'
68'
Замена
С. Александропулос
️️️️
М. Булат
ГОЛ! 2:0!
Т. Чери
Пас отдал
В. Янссен
63'
Желтая карточка
А. Валенсия
60'
ГОЛ! 1:0!
В. Янссен
Пас отдал
Т. Чери
45'
Желтая карточка
А. Коста
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
32
Айртон Коста
ЦЗ
21
Andreas Verstraeten
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
14
Антони Валенсия
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Стандард
44
Бошко Шутало
ЦЗ
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
5
Марко Булат
ОП
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Эйден О'Нил
(К)
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
17
Semm Renders
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
19
Victor Udoh
ЦФ
Стандард
45
Matteo Godfroid
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
22
Александро Калю
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
14
Léandre Kuavita
ЦП
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Ламменс
23
Алдервейрелд
32
Коста
21
20
Корбани
4
ван ден Бош
9
Чери
9
Керк
14
Валенсия
11
Ондрейка
14
Янссен
4-2-2-3
13
Фосси
44
Шутало
25
Хаутекит
18
Лоуренс
7
Камара
5
Булат
21
Прайс
21
О'Нил
10
Эккерт
9
Зекири
1
Эполо
14
Янссен
18
18
14
Янссен
14
Валенсия
26
Прат
26
Прат
14
Валенсия
9
Керк
19
19
9
Керк
13
Фосси
21
Думбия
21
Думбия
13
Фосси
5
Булат
14
Александропулос
14
Александропулос
5
Булат
21
Прайс
14
14
21
Прайс
9
Зекири
21
21
9
Зекири
Остались в запасе
Антверпен
Стандард
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
17
Semm Renders
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
45
Matteo Godfroid
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
17
Semm Renders
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
Остались в запасе
45
Matteo Godfroid
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Статистика матча Антверпен - Стандард
2
2
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
16
11
Офсайды
1
2
Количество передач
472
528
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
8
Удары из-за пределов штрафной
8
4
xG (ожидаемые голы)
2.53
0.8
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
0 : 0
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Босейлстадион
Новости команд
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Антверпен
Стандард
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
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1
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2025.08.25 16:16
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5
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
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2025.08.25 16:16
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5
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3
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