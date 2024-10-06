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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Серкль Брюгге
Антверпен - Серкль Брюгге: обзор матча 06 октября 2024
Антверпен
06.10.2024, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Серкль Брюгге
19'
Д. Керк
23'
Т. Чери
83'
Я. Ондрейка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Серкль Брюгге
Замена
S. Renders
️️️️
Й. Батай
90'
+2
Замена
Р. Божинов
️️️️
З. ван ден Бош
90'
+2
85'
Замена
A. Ouattara
️️️️
К. Данке
85'
Замена
N. De Wilde
️️️️
Х. ван дер Брюгген
Замена
V. Udoh
️️️️
Я. Ондрейка
85'
Замена
К. Корбани
️️️️
Т. Чери
85'
ГОЛ! 3:0!
Я. Ондрейка
Пас отдал
В. Янссен
83'
Замена
А. Валенсия
️️️️
Д. Керк
80'
75'
Желтая карточка
К. Равик
67'
Замена
Ф. Аугусто
️️️️
Г. Магне
67'
Замена
К. Олаигбе
️️️️
А. Минда
48'
Желтая карточка
С. Мянго
Желтая карточка
Я. Ондрейка
36'
ГОЛ! 2:0!
Т. Чери
Пас отдал
В. Янссен
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Керк
19'
17'
Желтая карточка
Х. ван дер Брюгген
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
32
Айртон Коста
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Эммануэль Каку
ЦЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
15
Гари Магне
ПЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
8
Erick
ЦП
17
Абу Франсис
АП
27
Алан Минда
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
17
Semm Renders
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
46
Милан Смитс
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
19
Victor Udoh
ЦФ
67
Alexandre Stanic
ЦФ
Серкль Брюгге
84
Bas Langenbick
ВР
3
Dalangunypole Gomis
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
27
Nils De Wilde
ЦП
21
Маламин Эфекеле
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
29
Парис Бруннер
ЦФ
4-3-2-1
1
Ламменс
25
Батай
23
Алдервейрелд
32
Коста
3
Одои
9
Чери
4
ван ден Бош
17
Думбия
9
Керк
11
Ондрейка
14
Янссен
4-1-1-3-1
26
Делань
15
Магне
5
Каку
5
Равик
13
Мянго
28
ван дер Брюгген
8
27
Минда
17
Франсис
24
Сомерс
9
Данке
25
Батай
17
17
25
Батай
4
ван ден Бош
4
Божинов
4
Божинов
4
ван ден Бош
9
Чери
20
Корбани
20
Корбани
9
Чери
9
Керк
14
Валенсия
14
Валенсия
9
Керк
11
Ондрейка
19
19
11
Ондрейка
28
ван дер Брюгген
27
27
28
ван дер Брюгген
27
Минда
11
Олаигбе
11
Олаигбе
27
Минда
15
Магне
9
Аугусто
9
Аугусто
15
Магне
9
Данке
7
7
9
Данке
Остались в запасе
Антверпен
Серкль Брюгге
1
Жан Бутез
ВР
46
Милан Смитс
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
67
Alexandre Stanic
ЦФ
84
Bas Langenbick
ВР
3
Dalangunypole Gomis
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
46
Милан Смитс
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
67
Alexandre Stanic
ЦФ
Остались в запасе
84
Bas Langenbick
ВР
3
Dalangunypole Gomis
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Антверпен - Серкль Брюгге
1
3
Всего ударов по воротам
14
16
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
7
Нарушения
10
9
Офсайды
3
2
Количество передач
374
319
Сейвы
6
1
Точность передач %
65
59
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.44
1.02
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Босейлстадион
Новости команд
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