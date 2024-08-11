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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Сент-Труйден
Антверпен - Сент-Труйден: обзор матча 11 августа 2024
Антверпен
11.08.2024, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
6 : 1
Завершен
Сент-Труйден
4'
Т. Чери
39'
М. Думбия
55'
Я. Ондрейка
65'
Я. Ондрейка
68'
А. Валенсия
81'
Я. Ондрейка
54'
R. Ogawa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Сент-Труйден
90'
+1
Замена
З. Белаид
️️️️
Р. Ван Хелден
Замена
V. Udoh
️️️️
Я. Ондрейка
83'
ГОЛ! 6:1!
Я. Ондрейка
Пас отдал
А. Валенсия
81'
77'
Замена
О. Дюмонт
️️️️
R. Ogawa
71'
Замена
J. Barnes
️️️️
Р. Ито
ГОЛ! 5:1!
А. Валенсия
68'
Замена
К. Скотт
️️️️
Т. Чери
67'
ГОЛ! 4:1!
Я. Ондрейка
65'
Замена
М. Кейта
️️️️
А. Коста
62'
Замена
А. Валенсия
️️️️
Д. Керк
62'
ГОЛ! 3:1!
Я. Ондрейка
Пас отдал
Т. Чери
55'
54'
ГОЛ! 2:1!
R. Ogawa
Пас отдал
Р. Ито
ГОЛ! 2:0!
М. Думбия
Пас отдал
Д. Керк
39'
Желтая карточка
А. Коста
22'
ГОЛ! 1:0!
Т. Чери
Пас отдал
В. Янссен
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
32
Айртон Коста
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
5
Шого Танигучи
ЦЗ
20
Рихито Ямамото
ОП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
16
Мандела Кейта
ОП
46
Милан Смитс
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
14
Антони Валенсия
ПВ
19
Victor Udoh
ЦФ
Сент-Труйден
16
Лео Кокубо
ВР
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
37
Arthur Alexis
ЦП
33
Alouis Diriken
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
53
Adam Nhaili
ЦФ
4-3-2-1
1
Ламменс
25
Батай
23
Алдервейрелд
32
Коста
3
Одои
9
Чери
4
ван ден Бош
17
Думбия
11
Ондрейка
9
Керк
14
Янссен
3-1-2-4
12
Коппенс
20
Ван Хелден
31
Годо
5
Танигучи
20
Ямамото
60
Ванвесемаэль
16
Фудзита
10
Ито
18
Захиролеслам
7
91
Бертаччини
32
Коста
16
Кейта
16
Кейта
32
Коста
9
Чери
10
Скотт
10
Скотт
9
Чери
9
Керк
14
Валенсия
14
Валенсия
9
Керк
11
Ондрейка
19
19
11
Ондрейка
20
Ван Хелден
5
Белаид
5
Белаид
20
Ван Хелден
7
14
Дюмонт
14
Дюмонт
7
10
Ито
23
23
10
Ито
Остались в запасе
Антверпен
Сент-Труйден
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
46
Милан Смитс
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
16
Лео Кокубо
ВР
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
37
Arthur Alexis
ЦП
33
Alouis Diriken
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
46
Милан Смитс
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
Остались в запасе
16
Лео Кокубо
ВР
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
37
Arthur Alexis
ЦП
33
Alouis Diriken
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Антверпен - Сент-Труйден
1
Всего ударов по воротам
20
15
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
5
9
Офсайды
2
1
Количество передач
585
534
Сейвы
6
2
Точность передач %
87
88
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
15
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.93
1.07
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Kevin van Damme, Belgium
Стадион:
Босейлстадион
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