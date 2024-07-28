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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Антверпен
Шарлеруа - Антверпен: обзор матча 28 июля 2024
Шарлеруа
28.07.2024, воскресенье, 19:30
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Антверпен
10'
В. Янссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шарлеруа - Антверпен
90'
+2
Желтая карточка
Д. Одои
Желтая карточка
Д. Хейманс
90'
+1
84'
Замена
А. Юсуф
️️️️
Й. Батай
83'
Желтая карточка
В. Янссен
Замена
M. Nzita
️️️️
В. Драгснес
82'
78'
Замена
Д. Керк
️️️️
М. Думбия
Желтая карточка
В. Драгснес
76'
67'
Замена
М. Кейта
️️️️
Т. Чери
67'
Замена
Я. Ондрейка
️️️️
Ю. Эккеленкамп
Замена
О. Даббаг
️️️️
Э. Камара
65'
Замена
А. Бернье
️️️️
И. Мбенза
65'
Желтая карточка
Э. Камара
64'
Желтая карточка
Д. Петрис
15'
10'
ГОЛ! 0:1!
В. Янссен
Пас отдал
Т. Алдервейрелд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Мохамед Коне
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
95
Шейк Кейта
ЦЗ
25
Стелиос Андреу
ЦЗ
22
Этьен Камара
ОП
2
Джереми Петрис
ЦП
8
Адем Зорган
(К)
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
38
Дан Хейманс
АП
8
Парфе Гуягон
АП
17
Youssef Sylla
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
32
Айртон Коста
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
7
Мишель Баликвиша
ЛВ
17
Маамаду Думбия
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
14
Венсан Янссен
ЦФ
Шарлеруа
44
Massamba Sow
ЦЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
6
Amine Boukamir
ЦП
17
Антуан Бернье
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
24
M. Nzita
ЦФ
20
Юссуф Баджи
ЦФ
98
Одай Даббаг
ЦФ
33
Theo Defourny
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
16
Мандела Кейта
ОП
80
Альхассан Юсуф
ОП
9
Джирано Керк
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
14
Антони Валенсия
ПВ
19
Victor Udoh
ЦФ
3-1-3-2-1
30
Коне
20
Драгснес
25
Андреу
95
Кейта
22
Камара
2
Петрис
8
Зорган
7
Мбенза
8
Гуягон
38
Хейманс
17
4-4-1-1
1
Ламменс
25
Батай
32
Коста
23
Алдервейрелд
3
Одои
4
ван ден Бош
32
Эккеленкамп
9
Чери
17
Думбия
7
Баликвиша
14
Янссен
7
Мбенза
17
Бернье
17
Бернье
7
Мбенза
20
Драгснес
24
24
20
Драгснес
22
Камара
98
Даббаг
98
Даббаг
22
Камара
9
Чери
16
Кейта
16
Кейта
9
Чери
25
Батай
80
Юсуф
80
Юсуф
25
Батай
17
Думбия
9
Керк
9
Керк
17
Думбия
32
Эккеленкамп
11
Ондрейка
11
Ондрейка
32
Эккеленкамп
Остались в запасе
Шарлеруа
Антверпен
44
Massamba Sow
ЦЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
6
Amine Boukamir
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
33
Theo Defourny
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
14
Антони Валенсия
ПВ
19
Victor Udoh
ЦФ
Остались в запасе
44
Massamba Sow
ЦЗ
8
Яссин Титрауи
ЦП
6
Amine Boukamir
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
20
Юссуф Баджи
ЦФ
33
Theo Defourny
ЦФ
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
14
Антони Валенсия
ПВ
19
Victor Udoh
ЦФ
Главный тренер
Рик Де Мил
Статистика матча Шарлеруа - Антверпен
4
2
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
15
7
Офсайды
1
3
Количество передач
446
463
Сейвы
3
5
Точность передач %
81
84
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
0.57
1.44
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Андерлехт
- : -
13.12.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
0 : 0
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Лоуренс Виссер
Стадион:
Stade du Pays de Charleroi, Charleroi
Новости команд
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Шарлеруа
Антверпен
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1
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