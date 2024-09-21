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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Антверпен
Вестерло - Антверпен: обзор матча 21 сентября 2024
Вестерло
21.09.2024, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Антверпен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
44
Лука Вушкович
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
(К)
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
7
Элфи Девайн
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
32
Айртон Коста
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
9
Тьяррон Чери
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Вестерло
20
Ник Гиллекенс
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
7
Хосимар Алькосер
ЛВ
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
11
Adedire Mebude
ЦФ
Антверпен
17
Semm Renders
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
21
Andreas Verstraeten
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
67
Alexandre Stanic
ЦФ
19
Victor Udoh
ЦФ
3-4-1-2
26
Болат
44
Вушкович
46
Пьедфорт
25
Ромменс
23
Байрам
33
Нойштедтер
34
Хасполат
14
Рейнолдс
7
Девайн
17
Саядманеш
20
Фриган
3-1-3-2-1
1
Ламменс
25
Батай
32
Коста
23
Алдервейрелд
20
Корбани
9
Чери
4
ван ден Бош
17
Думбия
11
Ондрейка
9
Керк
14
Янссен
Остались в запасе
Вестерло
Антверпен
20
Ник Гиллекенс
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
7
Хосимар Алькосер
ЛВ
11
Adedire Mebude
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
17
Semm Renders
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
21
Andreas Verstraeten
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
67
Alexandre Stanic
ЦФ
19
Victor Udoh
ЦФ
Остались в запасе
20
Ник Гиллекенс
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
39
Томас ван ден Кейбус
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
7
Хосимар Алькосер
ЛВ
11
Adedire Mebude
ЦФ
Остались в запасе
17
Semm Renders
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
21
Andreas Verstraeten
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
22
Фарук Адеками
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
67
Alexandre Stanic
ЦФ
19
Victor Udoh
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Статистика матча Вестерло - Антверпен
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
8
Нарушения
10
14
Офсайды
2
4
Количество передач
296
405
Сейвы
3
5
Точность передач %
71
78
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.67
0.66
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Брюгге
- : -
13.12.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 2
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Het Kuipje, Westerlo
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