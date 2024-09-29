Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Беерсхот
Антверпен - Беерсхот: онлайн-трансляция 29 сентября 2024
Антверпен
29.09.2024, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
0 : 0
Прерван
Беерсхот
28'
Я. Ондрейка
58'
Т. Чери
61'
Т. Чери
62'
В. Янссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Беерсхот
71'
Желтая карточка
A. Konstantopoulos
Замена
Д. Прат
️️️️
Т. Чери
69'
Замена
V. Udoh
️️️️
Я. Ондрейка
69'
67'
Замена
А. Марта
️️️️
M. Weymans
ГОЛ! 4:0!
В. Янссен
62'
ГОЛ! 3:0!
Т. Чери
Пас отдал
Я. Ондрейка
61'
ГОЛ! 2:0!
Т. Чери
Пас отдал
А. Валенсия
58'
Желтая карточка
Я. Ондрейка
54'
ГОЛ! 1:0!
Я. Ондрейка
Пас отдал
В. Янссен
28'
5'
Желтая карточка
M. Weymans
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
32
Айртон Коста
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
17
Маамаду Думбия
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Беерсхот
71
Давор Матияс
ВР
3
Herve Matthys
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
28
Marco Weymans
ЦЗ
8
Файсал Аль-Гамди
ОП
22
Марван Аль-Сахафи
АП
20
Эван Хендерсон
АП
99
Charly Keita
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
18
Ryan Sanusi
(К)
ЦФ
26
D. Tshimanga
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
17
Semm Renders
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Фарук Адеками
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
67
Alexandre Stanic
ЦФ
19
Victor Udoh
ЦФ
Беерсхот
97
Emile Doucouré
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
30
Dean Huiberts
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ламменс
23
Алдервейрелд
32
Коста
25
Батай
20
Корбани
17
Думбия
9
Чери
4
ван ден Бош
9
Керк
11
Ондрейка
14
Янссен
3-1-2-4
71
Матияс
3
22
Мбе Со
28
8
Аль-Гамди
22
Аль-Сахафи
20
Хендерсон
26
18
44
99
9
Чери
26
Прат
26
Прат
9
Чери
11
Ондрейка
19
19
11
Ондрейка
28
42
Марта
42
Марта
28
Остались в запасе
Антверпен
Беерсхот
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
17
Semm Renders
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Фарук Адеками
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
67
Alexandre Stanic
ЦФ
97
Emile Doucouré
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
30
Dean Huiberts
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
17
Semm Renders
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
22
Фарук Адеками
ЦП
14
Антони Валенсия
ПВ
67
Alexandre Stanic
ЦФ
Остались в запасе
97
Emile Doucouré
ВР
4
Брайан Плат
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
30
Dean Huiberts
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
10
Tom Reyners
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Статистика матча Антверпен - Беерсхот
1
2
Всего ударов по воротам
16
4
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
12
Офсайды
2
0
Количество передач
460
265
Сейвы
1
2
Точность передач %
85
80
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.08
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Босейлстадион
Новости команд
Все
Антверпен
Беерсхот
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
«Андерлехт» – «Антверпен»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.19 15:58
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
2025.01.29 16:42
5
Российский защитник забил победный гол в чемпионате Бельгии
2025.03.18 08:47
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+