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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Антверпен
Брюгге - Антверпен: обзор матча 18 августа 2024
Брюгге
18.08.2024, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Антверпен
81'
Г. Нильссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Антверпен
90'
+4
Желтая карточка
З. ван ден Бош
87'
Вторая желтая
Д. Одои
87'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
М. Думбия
Замена
А. Яшари
️️️️
Р. Онидика
83'
Замена
М. Скурась
️️️️
А. Сков Ольсен
82'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Нильссон
81'
78'
Замена
К. Скотт
️️️️
Т. Чери
Замена
Р. Вермант
️️️️
У. Ветлесен
75'
Замена
У. Сике
️️️️
Х. Сейс
75'
65'
Замена
А. Валенсия
️️️️
Д. Керк
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Х. Цолис
64'
Желтая карточка
Г. Нильссон
57'
21'
Желтая карточка
М. Думбия
21'
Желтая карточка
Д. Одои
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Густаф Нильссон
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Брюгге
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
14
Ардон Яшари
ОП
9
Ферран Хутгла
ПВ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
32
Айртон Коста
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
46
Милан Смитс
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
14
Антони Валенсия
ПВ
19
Victor Udoh
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Миньоле
65
Сейс
4
Ордоньес
44
Мехеле
25
Онидика
29
Де Куйпер
10
Ветлесен
20
Ванакен
17
Цолис
70
Сков Ольсен
9
Нильссон
3-1-3-2-1
1
Ламменс
3
Одои
23
Алдервейрелд
25
Батай
16
Кейта
4
ван ден Бош
17
Думбия
9
Чери
11
Ондрейка
9
Керк
14
Янссен
65
Сейс
41
Сике
41
Сике
65
Сейс
25
Онидика
14
Яшари
14
Яшари
25
Онидика
70
Сков Ольсен
22
Скурась
22
Скурась
70
Сков Ольсен
17
Цолис
9
Хутгла
9
Хутгла
17
Цолис
10
Ветлесен
17
Вермант
17
Вермант
10
Ветлесен
17
Думбия
44
Ридевальд
44
Ридевальд
17
Думбия
9
Чери
10
Скотт
10
Скотт
9
Чери
9
Керк
14
Валенсия
14
Валенсия
9
Керк
Остались в запасе
Брюгге
Антверпен
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Главный тренер
Ники Хайен
1
Жан Бутез
ВР
32
Айртон Коста
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
46
Милан Смитс
ЦП
19
Victor Udoh
ЦФ
Остались в запасе
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
7
Шемсдин Тальби
ПВ
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
32
Айртон Коста
ЦЗ
4
Росен Божинов
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
46
Милан Смитс
ЦП
19
Victor Udoh
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Статистика матча Брюгге - Антверпен
1
1
3
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
8
Нарушения
14
13
Офсайды
2
2
Количество передач
409
406
Сейвы
3
4
Точность передач %
86
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.64
0.95
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Lothar D'hondt, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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