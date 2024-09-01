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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Гент - Антверпен
Гент - Антверпен: обзор матча 01 сентября 2024
Гент
01.09.2024, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Антверпен
16'
С. Кумс
30'
Т. Чери
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гент - Антверпен
Желтая карточка
С. Митрович
90'
+4
87'
Желтая карточка
К. Корбани
Замена
М. Ламин Сонко
️️️️
Ф. Сурдез
87'
86'
Замена
А. Валенсия
️️️️
Д. Керк
77'
Замена
V. Udoh
️️️️
Я. Ондрейка
77'
Замена
К. Скотт
️️️️
Т. Чери
Желтая карточка
Ц. Ватанабе
75'
Замена
Х. Варела
️️️️
Н. Фадиджа
69'
Замена
А. Ито
️️️️
С. Кумс
69'
Замена
М. Дин
️️️️
А. Гудьонсен
69'
61'
Замена
К. Корбани
️️️️
А. Коста
57'
Желтая карточка
А. Коста
Пенальти не реализован!
А. Гудьонсен
52'
48'
Желтая карточка
Д. Одои
Замена
С. Митрович
️️️️
Д. Торунарига
46'
Желтая карточка
Д. Торунарига
45'
+4
Желтая карточка
С. Кумс
33'
30'
ГОЛ! 1:1!
Т. Чери
Пас отдал
Д. Одои
ГОЛ! 1:0!
С. Кумс
Пас отдал
Д. Торунарига
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Матиас Делорж
ЦП
24
Свен Кумс
(К)
ЦП
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
19
Франк Сурдез
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
32
Айртон Коста
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
4
Зено ван ден Бош
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
9
Джирано Керк
ПВ
11
Якоб Ондрейка
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
11
Момоду Ламин Сонко
ЛВ
29
Хелио Варела
ЛВ
17
Ацуки Ито
ОП
18
Питер Геркенс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
21
Макс Дин
ЦФ
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
17
Semm Renders
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
46
Милан Смитс
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
14
Антони Валенсия
ПВ
19
Victor Udoh
ЦФ
3-2-2-2
33
Руф
4
Ватанабе
33
Торунарига
16
Гандельман
3
Браун
27
Фадиджа
17
Делорж
24
Кумс
19
Сурдез
9
Гудьонсен
4-3-2-1
1
Ламменс
25
Батай
23
Алдервейрелд
32
Коста
3
Одои
4
ван ден Бош
17
Думбия
9
Чери
11
Ондрейка
9
Керк
14
Янссен
33
Торунарига
23
Митрович
23
Митрович
33
Торунарига
24
Кумс
17
Ито
17
Ито
24
Кумс
19
Сурдез
11
Сонко
11
Сонко
19
Сурдез
27
Фадиджа
29
Варела
29
Варела
27
Фадиджа
9
Гудьонсен
21
Дин
21
Дин
9
Гудьонсен
32
Коста
20
Корбани
20
Корбани
32
Коста
9
Чери
10
Скотт
10
Скотт
9
Чери
9
Керк
14
Валенсия
14
Валенсия
9
Керк
11
Ондрейка
19
19
11
Ондрейка
Остались в запасе
Гент
Антверпен
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
17
Semm Renders
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
18
Питер Геркенс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
17
Semm Renders
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Гент - Антверпен
4
3
Всего ударов по воротам
15
15
Удары в створ
8
10
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
1
5
Нарушения
18
10
Офсайды
2
5
Количество передач
390
427
Сейвы
9
5
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
9
xG (ожидаемые голы)
1.67
1.02
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Информация о матче
Главный судья:
Nathan Verboomen, Belgium
Стадион:
Ghelamco Arena, Gent
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