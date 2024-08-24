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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Мехелен
Антверпен - Мехелен: обзор матча 24 августа 2024
Антверпен
24.08.2024, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Мехелен
42'
Б. ван ден Эйнден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антверпен - Мехелен
Замена
V. Udoh
️️️️
А. Коста
87'
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
80'
80'
Желтая карточка
Р. Скофс
Замена
А. Валенсия
️️️️
Т. Чери
77'
77'
Замена
С. Уолш
️️️️
К. Мрабти
77'
Замена
Б. Раман
️️️️
Н. Сторм
Желтая карточка
А. Коста
70'
Замена
К. Корбани
️️️️
Й. Батай
63'
Замена
Х. Ридевальд
️️️️
М. Думбия
63'
52'
Замена
Б. Бафдили
️️️️
Ж. Нгой
42'
ГОЛ! 0:1!
Б. ван ден Эйнден
Пас отдал
П. Пфлюке
19'
Замена
Б. ван ден Эйнден
️️️️
Ж. Ван Клемпут
4'
Желтая карточка
А. Уаттара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
1
Сенне Ламменс
ВР
23
Тоби Алдервейрелд
(К)
ЦЗ
32
Айртон Коста
ЦЗ
25
Йелле Батай
ПЗ
16
Мандела Кейта
ОП
4
Зено ван ден Бош
ЦП
17
Маамаду Думбия
ЦП
9
Тьяррон Чери
ЦП
11
Якоб Ондрейка
ПВ
9
Джирано Керк
ПВ
14
Венсан Янссен
ЦФ
Мехелен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
7
Жульен Нгой
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
28
Керим Мрабти
ЦФ
10
Никола Сторм
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Антверпен
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
20
Кобе Корбани
ПАЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
46
Милан Смитс
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
14
Антони Валенсия
ПВ
19
Victor Udoh
ЦФ
Мехелен
6
Бас ван ден Эйнден
ЦЗ
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
14
Бенито Раман
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Ламменс
23
Алдервейрелд
32
Коста
25
Батай
16
Кейта
4
ван ден Бош
17
Думбия
9
Чери
11
Ондрейка
9
Керк
14
Янссен
3-1-1-1-4
1
Де Вольф
2
Ван Клемпут
3
Марса
5
Фулон
32
Уаттара
17
Скофс
14
Пфлюке
10
Сторм
28
Мрабти
28
Раемакерс
7
Нгой
25
Батай
20
Корбани
20
Корбани
25
Батай
17
Думбия
44
Ридевальд
44
Ридевальд
17
Думбия
9
Чери
14
Валенсия
14
Валенсия
9
Чери
32
Коста
19
19
32
Коста
2
Ван Клемпут
6
ван ден Эйнден
6
ван ден Эйнден
2
Ван Клемпут
28
Мрабти
14
Уолш
14
Уолш
28
Мрабти
7
Нгой
11
Бафдили
11
Бафдили
7
Нгой
10
Сторм
14
Раман
14
Раман
10
Сторм
Остались в запасе
Антверпен
Мехелен
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Остались в запасе
1
Жан Бутез
ВР
4
Росен Божинов
ЦЗ
46
Милан Смитс
ЦП
18
Gerard Vandeplas
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
Остались в запасе
45
Рафик Бельгали
ЦЗ
36
Elton Yeboah
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Статистика матча Антверпен - Мехелен
2
2
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
13
2
Нарушения
9
11
Офсайды
3
0
Количество передач
577
373
Сейвы
3
4
Точность передач %
87
80
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
13
9
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.16
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
- : -
13.12.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Босейлстадион
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Антверпен
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9 января
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