Глеб Кривцов - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Глеб
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Кривцов
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|193
|Имя
|Глеб
|Отчество
|Вячеславович
|Фамилия
|Кривцов
|Команда
|Минск
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 2003 (20 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.05.2024
|1' - 90'
|Минск
|1:2
|Торпедо-БелАЗ
|Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
|11'
|28.04.2024
|85' - 90'
|Гомель
|2:0
|Минск
|Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
|20.04.2024
|Был в запасе
|Минск
|1:1
|Нафтан
|Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
|14.04.2024
|Был в запасе
|Динамо-Брест
|1:0
|Минск
|Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
|05.04.2024
|Был в запасе
|Минск
|2:3
|Сморгонь
|Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минск
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.05.2024
|1' -90'
|Минск (Минск)
|1:2
|Торпедо-БелАЗ (Жодино)
|11'
|28.04.2024
|85' -90'
|Гомель (Гомель)
|2:0
|Минск (Минск)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|1:1
|Нафтан (Новополоцк)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Динамо-Брест (Брест)
|1:0
|Минск (Минск)
|05.04.2024
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|2:3
|Сморгонь (Сморгонь)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|0:0
|Динамо (Минск)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Минск (Минск)
|0:1
|БАТЭ (Борисов)