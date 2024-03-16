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    Глеб Кривцов - статистика

    #44 | Защитник
    Имя Глеб
    Отчество Вячеславович
    Фамилия Кривцов
    Команда Минск
    Состав Основной
    Родной город Минск
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 ноября 2003 (20 лет)
    Рост 193
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.05.2024 1' - 90' Минск 1:2 Торпедо-БелАЗ Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
    11'
    28.04.2024 85' - 90' Гомель 2:0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
    20.04.2024 Был в запасе Минск 1:1 Нафтан Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
    14.04.2024 Был в запасе Динамо-Брест 1:0 Минск Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
    05.04.2024 Был в запасе Минск 2:3 Сморгонь Белоруссия. Высшая лига, 3 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минск 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.05.2024 1' -90' Минск (Минск) 1:2 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    11'
    28.04.2024 85' -90' Гомель (Гомель) 2:0 Минск (Минск)
    20.04.2024 Был в запасе Минск (Минск) 1:1 Нафтан (Новополоцк)
    14.04.2024 Был в запасе Динамо-Брест (Брест) 1:0 Минск (Минск)
    05.04.2024 Был в запасе Минск (Минск) 2:3 Сморгонь (Сморгонь)
    31.03.2024 Был в запасе Минск (Минск) 0:0 Динамо (Минск)
    16.03.2024 Был в запасе Минск (Минск) 0:1 БАТЭ (Борисов)
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