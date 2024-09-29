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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Днепр
Минск - Днепр: обзор матча 29 сентября 2024
Минск
29.09.2024, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Днепр
21'
Е. Малашевич
57'
Н. Краснов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Днепр
87'
Замена
П. Бордуков
️️️️
Н. Краснов
57'
ГОЛ! 1:1!
Н. Краснов
57'
Замена
G. Brito
️️️️
R. Margiev
Замена
J. Mustafa
️️️️
Е. Малашевич
46'
ГОЛ! 1:0!
Е. Малашевич
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Евгений Земко
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
22
Антон Лукашов
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
37
Ruslan Margiev
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
90
Gabriel Feliciano
ЦП
17
Donald Dongo
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
Главный тренер
Станислав Суворов
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
6
Артур Назаренко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
22
Михаил Бондаренко
РФ
Днепр
77
Guilherme Brito
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Александр Александрович
АП
8
Даниил Виговский
АП
69
Красимир Капов
ПВ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
3-1-1-3-2
30
Гутор
5
Жевнеров
4
Грекович
2
Дихтиевский
10
Лисакович
10
Земко
47
Васильев
81
Печура
7
Малашевич
11
Симоненко
10
Забелин
4-1-4-1
54
Генералов
22
Лукашов
23
Дунаев
26
Юркевич
22
Болтрушевич
21
Вершинин
55
Краснов
90
17
37
7
Клочков
37
77
77
37
55
Краснов
20
Бордуков
20
Бордуков
55
Краснов
Остались в запасе
Минск
Днепр
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
17
Александр Александрович
АП
8
Даниил Виговский
АП
69
Красимир Капов
ПВ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Станислав Суворов
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Остались в запасе
17
Александр Александрович
АП
8
Даниил Виговский
АП
69
Красимир Капов
ПВ
11
Nikolay Sobolev
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Станислав Суворов
Статистика матча Минск - Днепр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Минск
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Днепр
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
Днепр
- : -
06.03.2027
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
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