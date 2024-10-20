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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Ислочь
Минск - Ислочь: обзор матча 20 октября 2024
Минск
20.10.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
3 : 2
Завершен
Ислочь
8'
J. Mustafa
63'
J. Mustafa
68'
J. Mustafa
86'
А. Бутько
90+4'
А. Бутько
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Ислочь
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
А. Бутько
86'
ГОЛ! 3:1!
А. Бутько
Пас отдал
В. Булмага
79'
Замена
Р. Медведев
️️️️
О. Веретило
ГОЛ! 3:0!
J. Mustafa
Пас отдал
Е. Малашевич
68'
ГОЛ! 2:0!
J. Mustafa
Пас отдал
А. Михаленко
63'
58'
Замена
В. Журавлев
️️️️
В. Сенько
Желтая карточка
Е. Малашевич
39'
ГОЛ! 1:0!
J. Mustafa
Пас отдал
Е. Малашевич
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Евгений Земко
ЦП
81
Родион Печура
АП
47
Владислав Васильев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
33
Фард Ибрахим
ЛЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
5
Максим Ковель
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
22
Вичу Булмага
ОП
21
Даниил Галята
ЦП
9
Валерий Сенько
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
7
Глеб Ровдо
ПВ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
9
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
РФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
15
Родион Медведев
ЦФ
3-1-1-3-1
30
Гутор
7
Туманов
5
Жевнеров
18
Михаленко
10
Лисакович
10
Земко
81
Печура
47
Васильев
7
Малашевич
10
Забелин
4-1-2-2-1
1
Климович
99
Юдчиц
20
Веретило
5
Ковель
33
Ибрахим
22
Булмага
21
Галята
9
Сенько
7
Ровдо
6
Гоманов
70
Бутько
9
Сенько
21
Журавлев
21
Журавлев
9
Сенько
20
Веретило
15
Медведев
15
Медведев
20
Веретило
Остались в запасе
Минск
Ислочь
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
9
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
28
Александр Свирский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
9
Егор Лапун
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
4
Prince Annor Amponsah
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
11
Мирас Кобеев
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
8
Рамин Алии
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Минск - Ислочь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Минск
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
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