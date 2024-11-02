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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Славия-Мозырь
Минск - Славия-Мозырь: обзор матча 02 ноября 2024
Минск
02.11.2024, суббота, 14:30
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Славия-Мозырь
29'
А. Батищев (АГ)
22'
А. Соловей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Славия-Мозырь
86'
Замена
Г. Бугулов
️️️️
А. Широбоков
80'
Замена
Д. Прудник
️️️️
А. Джигеро
50'
Замена
А. Широбоков
️️️️
А. Залеский
Желтая карточка
Э. Жевнеров
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Батищев
29'
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Соловей
Пас отдал
В. Полоз
14'
Желтая карточка
А. Соловей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Евгений Земко
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
9
Александр Батищев
ОП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
РФ
Славия-Мозырь
16
Денис Шелихов
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
6
Юлий Кузнецов
ОП
90
Иван Грудько
ЦФ
25
Лама Бамба
ЦФ
3-1-1-3-2
30
Гутор
7
Туманов
5
Жевнеров
18
Михаленко
10
Лисакович
10
Земко
8
Мигдаленок
81
Печура
7
Малашевич
30
Джимет
47
Васильев
4-2-3-1
1
Козлов
31
Залеский
27
Чикида
12
Иванов
2
Шемрук
10
Сазончик
9
Батищев
13
Полоз
49
Джигеро
63
Сидоренко
31
Соловей
49
Джигеро
4
Прудник
4
Прудник
49
Джигеро
31
Залеский
25
Широбоков
25
Широбоков
31
Залеский
Широбоков
28
Бугулов
28
Бугулов
Широбоков
Остались в запасе
Минск
Славия-Мозырь
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
16
Денис Шелихов
ВР
6
Юлий Кузнецов
ОП
90
Иван Грудько
ЦФ
25
Лама Бамба
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
6
Юлий Кузнецов
ОП
90
Иван Грудько
ЦФ
25
Лама Бамба
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Минск - Славия-Мозырь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Минск
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
0 : 1
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
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