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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Днепр - Минск
Днепр - Минск: обзор матча 10 мая 2024
Днепр
10.05.2024, пятница, 21:00
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Минск
82'
Ю. Клочков
22'
Ф. Лебедев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Днепр - Минск
Замена
П. Бордуков
️️️️
Н. Краснов
90'
+1
88'
Замена
М. Шевченко
️️️️
Д. Душевский
ГОЛ! 1:1!
Ю. Клочков
82'
Замена
А. Александрович
️️️️
И. Болтрушевич
73'
Замена
Д. Анкудинов
️️️️
И. Каргбо
60'
57'
Замена
Р. Печура
️️️️
Е. Малашевич
Замена
Д. Донго
️️️️
Д. Алисейко
46'
Замена
С. Глебко
️️️️
Г. Вершинин
46'
Желтая карточка
Ю. Клочков
44'
37'
Желтая карточка
А. Михаленко
22'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Лебедев
Пас отдал
Е. Малашевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
54
Егор Генералов
ВР
23
Алексей Дунаев
ЦЗ
26
Фёдор Юркевич
ЦЗ
22
Илья Болтрушевич
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ПЗ
21
Глеб Вершинин
ОП
29
Бони Амиан
ЦП
55
Никита Краснов
ЦП
7
Юрий Клочков
АП
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Минск
26
Денис Шпаковский
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
6
Артур Назаренко
ОП
5
Даниил Душевский
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Днепр
1
Даниил Шапко
ВР
17
Дональд Донго
ЛВ
17
Сергей Глебко
ЦП
20
Павел Бордуков
ЦП
17
Александр Александрович
АП
8
Даниил Виговский
АП
93
Данил Анкудинов
ЦФ
Минск
19
Максим Азарко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
80
Дмитрий Денисенко
ОП
9
Егор Лапун
ЦП
71
Максим Шевченко
АП
81
Родион Печура
АП
15
Артур Кузьмич
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
4-1-2-1-2
54
Генералов
23
Дунаев
26
Юркевич
22
Болтрушевич
16
Алисейко
21
Вершинин
29
Амиан
55
Краснов
7
Клочков
77
Артюх
77
Каргбо
3-4-2-1
26
Шпаковский
18
Михаленко
44
Кривцов
7
Туманов
2
Дихтиевский
6
Назаренко
5
Душевский
44
Гурбан
7
Малашевич
10
Лебедев
10
Забелин
16
Алисейко
17
Донго
17
Донго
16
Алисейко
77
Каргбо
93
Анкудинов
93
Анкудинов
77
Каргбо
21
Вершинин
17
Глебко
17
Глебко
21
Вершинин
55
Краснов
20
Бордуков
20
Бордуков
55
Краснов
22
Болтрушевич
17
Александрович
17
Александрович
22
Болтрушевич
5
Душевский
71
Шевченко
71
Шевченко
5
Душевский
7
Малашевич
81
Печура
81
Печура
7
Малашевич
Остались в запасе
Днепр
Минск
1
Даниил Шапко
ВР
8
Даниил Виговский
АП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
19
Максим Азарко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ОП
9
Егор Лапун
ЦП
15
Артур Кузьмич
АП
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
8
Даниил Виговский
АП
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ОП
9
Егор Лапун
ЦП
15
Артур Кузьмич
АП
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Днепр - Минск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Днепр
2 : 0
21.11.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
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