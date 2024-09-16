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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Гомель
Минск - Гомель: обзор матча 16 сентября 2024
Минск
16.09.2024, понедельник, 17:00
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Гомель
9'
В. Васильев
52'
А. Михаленко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Гомель
79'
Замена
Е. Барсуков
️️️️
Ф. Нето
75'
Желтая карточка
А. Потапенко
73'
Желтая карточка
И. Заяц
ГОЛ! 2:0!
А. Михаленко
52'
50'
Замена
Е. Трояков
️️️️
Е. Чаговец
46'
Замена
А. Потапенко
️️️️
И. Ращеня
46'
Замена
Л. Алиу
️️️️
Р. Давискиба
46'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
И. Грищенко
ГОЛ! 1:0!
В. Васильев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
10
Евгений Земко
ЦП
81
Родион Печура
АП
47
Владислав Васильев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
4
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
25
Фернандо Нето
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
6
Артур Назаренко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
РФ
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
18
Никита Некрасов
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
20
Лукуман Алиу
ЦП
8
Евгений Барсуков
ПВ
4-1-3-2
30
Гутор
2
Дихтиевский
7
Туманов
5
Жевнеров
18
Михаленко
10
Земко
81
Печура
47
Васильев
7
Малашевич
30
Джимет
10
Забелин
3-2-2-2-1
44
Клещук
4
Ращеня
3
Чаговец
16
Заяц
15
Яцкевич
22
Шевченко
42
Абдуллахи
25
Нето
2
Рылач
37
Давискиба
9
Грищенко
3
Чаговец
30
Трояков
30
Трояков
3
Чаговец
37
Давискиба
20
Алиу
20
Алиу
37
Давискиба
9
Грищенко
18
Некрасов
18
Некрасов
9
Грищенко
4
Ращеня
17
Потапенко
17
Потапенко
4
Ращеня
25
Нето
8
Барсуков
8
Барсуков
25
Нето
Остались в запасе
Минск
Гомель
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
21
Александр Нечаев
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
27
Максим Дроздов
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Минск - Гомель
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Минск
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
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