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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Слуцк
Минск - Слуцк: обзор матча 23 ноября 2024
Минск
23.11.2024, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
0 : 1
Завершен
Слуцк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Слуцк
Желтая карточка
В. Варакса
90'
+2
Желтая карточка
А. Гутор
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
К. Цепенков
72'
Замена
В. Сычев
️️️️
В. Курлович
Желтая карточка
А. Михаленко
1'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Евгений Земко
ЦП
81
Родион Печура
АП
47
Владислав Васильев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
29
Илья Дубинец
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
28
Иван Михнюк
ОП
18
Артур Буньон
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
6
Артур Назаренко
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
РФ
Слуцк
1
Даниил Перов
ВР
9
Владислав Сычев
ЦП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
3-1-1-3-2
30
Гутор
5
Жевнеров
4
Грекович
18
Михаленко
10
Лисакович
10
Земко
8
Мигдаленок
47
Васильев
7
Малашевич
30
Джимет
81
Печура
3-3-1-2-1
30
Брановец
15
Рум
4
Карпеня
20
Мартьянов
29
Дубинец
27
Курлович
28
Михнюк
18
Буньон
78
Ковалевич
9
Пушняков
37
Цепенков
27
Курлович
9
Сычев
9
Сычев
27
Курлович
Остались в запасе
Минск
Слуцк
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
6
Артур Назаренко
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
6
Артур Назаренко
ОП
26
Владислав Варакса
ОП
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Минск - Слуцк
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Минск
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
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