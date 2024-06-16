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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Славия-Мозырь - Минск
Славия-Мозырь - Минск: обзор матча 16 июня 2024
Славия-Мозырь
16.06.2024, воскресенье, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
1 : 1
Завершен
Минск
64'
В. Ложкин
77'
Д. Душевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия-Мозырь - Минск
Замена
К. Кириленко
️️️️
В. Полоз
81'
Замена
Г. Бугулов
️️️️
А. Чиж
81'
77'
ГОЛ! 1:1!
Д. Душевский
ГОЛ! 1:0!
В. Ложкин
Пас отдал
А. Джигеро
64'
63'
Замена
А. Кузьмич
️️️️
Г. Кривцов
Желтая карточка
А. Иванов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия-Мозырь
30
Артем Сороко
ВР
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
6
Юлий Кузнецов
ОП
6
Кристиан Дрош
ЦП
13
Владислав Полоз
ПВ
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Славия-Мозырь
22
Евгений Иваненко
ВР
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
Минск
19
Максим Азарко
ВР
80
Дмитрий Денисенко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
15
Артур Кузьмич
АП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Сороко
31
Залеский
2
Шемрук
2
Чиж
12
Иванов
6
Кузнецов
27
Чикида
6
Дрош
49
Джигеро
13
Полоз
25
Ложкин
3-4-2-1
37
Сухаренко
18
Михаленко
44
Кривцов
4
Грекович
2
Дихтиевский
5
Душевский
6
Назаренко
44
Гурбан
7
Малашевич
81
Печура
10
Забелин
2
Чиж
28
Бугулов
28
Бугулов
2
Чиж
13
Полоз
88
Кириленко
88
Кириленко
13
Полоз
44
Кривцов
15
Кузьмич
15
Кузьмич
44
Кривцов
Остались в запасе
Славия-Мозырь
Минск
22
Евгений Иваненко
ВР
9
Александр Батищев
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
19
Максим Азарко
ВР
80
Дмитрий Денисенко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
22
Евгений Иваненко
ВР
9
Александр Батищев
ОП
10
Сергей Сазончик
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
9
Роман Грибовский
ЦФ
Остались в запасе
19
Максим Азарко
ВР
80
Дмитрий Денисенко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Славия-Мозырь - Минск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
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