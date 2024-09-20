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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Минск
Торпедо-БелАЗ - Минск: обзор матча 20 сентября 2024
Торпедо-БелАЗ
20.09.2024, пятница, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Минск
47'
М. Скавыш
90+1'
Т. Шарковский
65'
Е. Малашевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо-БелАЗ - Минск
ГОЛ! 2:1!
Т. Шарковский
90'
+1
86'
Желтая карточка
А. Гутор
Желтая карточка
М. Скавыш
82'
Замена
Т. Шарковский
️️️️
В. Побудей
77'
Замена
И. Василевич
️️️️
А. Ковалев
68'
Замена
Д. Левицкий
️️️️
К. Премудров
68'
65'
ГОЛ! 1:1!
Е. Малашевич
ГОЛ! 1:0!
М. Скавыш
47'
Замена
М. Скавыш
️️️️
Д. Лаптев
46'
Замена
А. Ксенофонтов
️️️️
Н. Пацко
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
13
Алексей Залеский
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
29
Никита Пацко
ПВ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Минск
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
81
Родион Печура
АП
47
Владислав Васильев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
11
Денис Левицкий
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
10
Тимофей Шарковский
ЦП
9
Андрей Кобет
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
25
Илья Василевич
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
6
Артур Назаренко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
РФ
3-1-1-3-2
41
Плотников
27
Нечаев
13
Залеский
19
Руцкий
44
Бутаревич
6
Премудров
30
Побудей
10
Шукуров
29
Пацко
10
Лаптев
17
Ковалев
3-2-3-2
30
Гутор
7
Туманов
5
Жевнеров
4
Грекович
2
Дихтиевский
18
Михаленко
7
Малашевич
47
Васильев
81
Печура
30
Джимет
10
Забелин
6
Премудров
11
Левицкий
11
Левицкий
6
Премудров
30
Побудей
10
Шарковский
10
Шарковский
30
Побудей
29
Пацко
80
Ксенофонтов
80
Ксенофонтов
29
Пацко
10
Лаптев
15
Скавыш
15
Скавыш
10
Лаптев
17
Ковалев
25
Василевич
25
Василевич
17
Ковалев
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Минск
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Минск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
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Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Минск
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
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Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
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