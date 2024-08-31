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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Минск
Нафтан - Минск: обзор матча 31 августа 2024
Нафтан
31.08.2024, суббота, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Минск
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Минск
88'
Замена
Е. Лапун
️️️️
А. Назаренко
Замена
I. Tikhonov
️️️️
И. Пранович
67'
Желтая карточка
А. Лебедев
26'
10'
Желтая карточка
А. Михаленко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Минск
30
Александр Гутор
ВР
7
Алексей Туманов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
6
Артур Назаренко
ОП
10
Евгений Земко
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
9
Dmitriy Nizhnik
ЦП
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
9
Егор Лапун
ОП
47
Владислав Васильев
АП
22
Михаил Бондаренко
РФ
4-1-1-2-2
13
Харитонович
5
Лебедев
3
Кучинский
88
Драбатович
79
Бадоев
52
Кресс
7
Колядко
92
Щадин
11
Пранович
10
Папарига
99
3-1-1-3-2
30
Гутор
18
Михаленко
5
Жевнеров
7
Туманов
6
Назаренко
10
Земко
7
Малашевич
81
Печура
10
Лебедев
11
Симоненко
10
Забелин
11
Пранович
23
23
11
Пранович
6
Назаренко
9
Лапун
9
Лапун
6
Назаренко
Остались в запасе
Нафтан
Минск
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
9
Dmitriy Nizhnik
ЦП
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
47
Владислав Васильев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
9
Dmitriy Nizhnik
ЦП
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
47
Владислав Васильев
АП
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Нафтан - Минск
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Минск
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
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