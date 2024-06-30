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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Слуцк - Минск
Слуцк - Минск: обзор матча 30 июня 2024
Слуцк
30.06.2024, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
1 : 0
Завершен
Минск
67'
О. Омиртаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слуцк - Минск
Замена
М. Омельянчук
️️️️
Н. Мельников
84'
ГОЛ! 1:0!
О. Омиртаев
67'
Желтая карточка
Н. Мельников
64'
Желтая карточка
И. Юрин
41'
Желтая карточка
М. Сачковский
32'
Желтая карточка
В. Курлович
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
77
Иван Юрин
ЛЗ
29
Илья Дубинец
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
74
Михаил Сачковский
ОП
28
Иван Михнюк
ОП
8
Сергей Русак
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
14
Андрей Соловьев
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Минск
30
Александр Гутор
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Слуцк
16
Денис Садовский
ВР
1
Даниил Перов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
16
Алексей Семенов
ЦП
18
Максим Омельянчук
АП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
9
Егор Лапун
ОП
80
Дмитрий Денисенко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
71
Максим Шевченко
АП
15
Артур Кузьмич
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
1-4-1-1-2
30
Брановец
77
Юрин
27
Курлович
74
Сачковский
28
Михнюк
29
Дубинец
8
Русак
9
Пушняков
11
Мельников
14
Соловьев
3-4-2-1
30
Гутор
2
Дихтиевский
4
Грекович
44
Кривцов
44
Гурбан
5
Душевский
6
Назаренко
18
Михаленко
7
Малашевич
81
Печура
10
Забелин
11
Мельников
18
Омельянчук
18
Омельянчук
11
Мельников
Остались в запасе
Слуцк
Минск
16
Денис Садовский
ВР
1
Даниил Перов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
16
Алексей Семенов
ЦП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
9
Егор Лапун
ОП
80
Дмитрий Денисенко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
71
Максим Шевченко
АП
15
Артур Кузьмич
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
16
Денис Садовский
ВР
1
Даниил Перов
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
16
Алексей Семенов
ЦП
19
Оралхан Омиртаев
ЦФ
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
9
Егор Лапун
ОП
80
Дмитрий Денисенко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
71
Максим Шевченко
АП
15
Артур Кузьмич
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Слуцк - Минск
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
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