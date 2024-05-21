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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Ислочь - Минск
Ислочь - Минск: обзор матча 21 мая 2024
Ислочь
21.05.2024, вторник, 16:45
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Минск
6'
А. Шестюк (П)
63'
В. Журавлев
83'
А. Бутько (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ислочь - Минск
Замена
В. Масловский
️️️️
Д. Галята
86'
85'
Желтая карточка
А. Михаленко
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Бутько
83'
82'
Желтая карточка
Д. Шпаковский
Замена
Е. Юдчиц
️️️️
К. Кучинский
72'
Замена
А. Бутько
️️️️
А. Шестюк
72'
64'
Замена
Т. Симоненко
️️️️
Р. Печура
64'
Замена
А. Туманов
️️️️
В. Дихтиевский
ГОЛ! 2:0!
В. Журавлев
Пас отдал
Д. Галята
63'
Замена
В. Булмага
️️️️
Ю. Кравченко
53'
46'
Замена
К. Забелин
️️️️
Ф. Лебедев
Замена
И. Калачев
️️️️
К. Родионов
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Шестюк
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
5
Максим Ковель
ЦЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
21
Владислав Журавлев
ЛВ
11
Мирас Кобеев
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
21
Даниил Галята
ЦП
6
Кирилл Гоманов
АП
9
Александр Шестюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Минск
26
Денис Шпаковский
ВР
3
Огнен Мажич
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
6
Артур Назаренко
ОП
81
Родион Печура
АП
10
Фёдор Лебедев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Ислочь
1
Артем Денисенко
ВР
4
Илья Калачев
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
29
Иван Ховалко
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
22
Вичу Булмага
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
8
Владимир Масловский
ЦП
70
Александр Бутько
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
80
Дмитрий Денисенко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
15
Артур Кузьмич
АП
71
Максим Шевченко
АП
10
Кирилл Забелин
ЦФ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
4-1-2-2-1
28
Свирский
5
Ковель
6
Родионов
20
Веретило
19
Кучинский
11
Кобеев
77
Кравченко
21
Галята
21
Журавлев
6
Гоманов
9
Шестюк
3-4-3
26
Шпаковский
2
Дихтиевский
3
Мажич
44
Кривцов
18
Михаленко
5
Душевский
6
Назаренко
44
Гурбан
7
Малашевич
10
Лебедев
81
Печура
6
Родионов
4
Калачев
4
Калачев
6
Родионов
19
Кучинский
99
Юдчиц
99
Юдчиц
19
Кучинский
77
Кравченко
22
Булмага
22
Булмага
77
Кравченко
21
Галята
8
Масловский
8
Масловский
21
Галята
9
Шестюк
70
Бутько
70
Бутько
9
Шестюк
2
Дихтиевский
7
Туманов
7
Туманов
2
Дихтиевский
10
Лебедев
10
Забелин
10
Забелин
10
Лебедев
81
Печура
11
Симоненко
11
Симоненко
81
Печура
Остались в запасе
Ислочь
Минск
1
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
15
Артур Кузьмич
АП
71
Максим Шевченко
АП
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
1
Артем Денисенко
ВР
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
29
Иван Ховалко
ОП
6
Дмитрий Сибилев
ОП
9
Валерий Сенько
ЦП
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
80
Дмитрий Денисенко
ОП
9
Егор Лапун
ОП
15
Артур Кузьмич
АП
71
Максим Шевченко
АП
8
Валентин Бондаренко
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Ислочь - Минск
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
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