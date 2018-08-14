Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Доменико Кришито
Главные новости
09:43
Нагельсман объяснил, почему «Бавария» заслужила победу над «ПСЖ»
09:30
Стало известно, в каком городе сыграют сборные России и Ирака
09:15
Месси впервые в карьере не смог выйти в 1/4 финала ЛЧ в 2 сезонах подряд, играя за одну команду
08:44
«ПСЖ» установил личный антирекорд в ЛЧ
2
08:37
Пиоли высказался о выходе «Милана» в 1/4 финала ЛЧ
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
08:55
Быстров назвал фаворита в паре «Байер» – «Ференцварош»
08:29
Месси вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала 3-й сезон подряд
1
08:16
Только одна команда провела больше матчей в ЛЧ, ни разу не выиграв турнир, чем «ПСЖ»
07:58
Мбаппе прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов
1
07:49
0:0 с «Миланом» – первая домашняя нулевая ничья «Тоттенхэма» за 5,5 лет
07:40
Месси не сыграет в финале ЛЧ в восьмом сезоне подряд
1
07:31
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
07:20
Реклама
1/8 финала Лиги Европы уже сегодня! Кто выиграет турнир?
01:27
Смерть экс-тренера сборной России, непристойное поведение Уокера, новое видео Дзюбы и другие новости
01:20
«Бавария» побила рекорд Лиги чемпионов
01:08
Фото
Фанат напрыгнул на Месси после матча «Бавария» – «ПСЖ»
1
00:58
Лига чемпионов. «Милан» удержал ничью с «Тоттенхэмом» (0:0) и впервые с сезона-2011/12 вышел в 1/4 финала
00:53
Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
2
00:44
Лига чемпионов. «Бавария» вновь победила «ПСЖ» (2:0) и вышла в 1/4 финала
15
00:37
Фото
«Удинезе» подписал игрока, которого зимой просматривал «Урал»
1
00:28
Только одна команда сезона Лиги чемпионов ни разу не пропустила в первом тайме
00:22
«Бавария» вышла вперед в матче с «ПСЖ». Чупо-Мотинг забил бывшему клубу
1
00:16
Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»
4
00:09
«Бавария» проводит юбилейный матч в еврокубках
00:00
Агент: «Малком создает на поле рок-н-ролл. Он проводит лучший сезон за «Зенит»
1
8 марта
23:53
Экс-форвард «Спартака» Нимели сравнил Игнатова с Зиданом
1
23:46
Мор назвал единственного выгодоприобретателя от ошибки Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
5
23:31
Клуб Оздоева повторил рекорд 63-летней давности
23:20
Определен лидер РПЛ по количеству ударов без голов
1
23:14
Фото
«Наш мясник отрезает руку Катара». Фанаты «Баварии» – на матче против «ПСЖ»
1
23:05
Стало известно, какую зарплату «Реал» предложил Асенсио по новому контракту. Им интересуется «Барса»
22:56
Канчельскис рекомендовал Пиняеву «бежать в Европу»
22:55
Реклама
«Тоттенхэм» или «Милан»? Получи бонус в 17000 рублей и ставь на матч
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Доменико Кришито - статьи
Защитник
Имя
Доменико
Фамилия
Кришито
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Черкола
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
30 декабря 1986 (36 лет)
Рост
183
Вес
75
Статистика
Новости
Статьи
Посты
14.08.2018 16:00
Кришито мог погибнуть в Генуе. Там обрушился автомобильный мост
Бывшему защитнику «Зенита» сильно повезло.
1
19.03.2018 17:50
«Брат, ты настоящий мужчина!». Кокорина поддерживают и поздравляют
К футболисту сборной России обратился даже Обамеянг.
13
04.01.2018 20:30
Самые ожидаемые трансферы зимы
Коутиньо заиграет за «Барселону», Озил уйдет из «Арсенала», «Реал» купит Икарди, а Смолов будет забивать за «Зенит». И все это возможно уже зимой.
11
06.08.2017 21:55
«Зенит» уничтожил «Спартак». Это был сумасшедший матч!
Куча голов, трогательное прощание Кержакова, жуткий ливень – все это (и многое другое) увидел сегодня «Крестовский».
52
28.04.2017 14:05
Головин, Зобнин и еще 5 круто прогрессирующих игроков РФПЛ
Российский чемпионат близится к финишу. «Бомбардир» выделяет семерых футболистов, которые резко улучшили свои навыки в нынешнем сезоне. Приятная неожиданность: больше половины – россияне.
12
05.04.2017 20:00
В РФПЛ хотят ввести потолок зарплат для молодых игроков и сократить количество команд до 14. Дайджест событий дня
Прядкин сообщил, что в РФПЛ может быть введен потолок зарплат для молодых футболистов. Пирло закончит карьеру и будет работать в штабе Конте. Уткин раскритиковал Дзюбу за его слова про диванных экспертов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
7
19.03.2017 11:45
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: левые защитники
«Бомбардир» продолжает серию голосований, с помощью которых читателям предлагается выбрать лучший состав в истории нашего чемпионата. Предлагаем выбрать самого главного левого защитника.
18
06.03.2017 21:23
Зе Луиш, Кришито, Ари и другие супергерои 18-го тура РФПЛ
Зе Луиш снял весь верх, Кришито выдал сумасшедшую статистику, Азмун исполнил хет-трик из голов и передач, Ари стартовал в «Локомотиве» с дубля, а Беленов и Рыжиков расстроили пенальтистов. Герои, цифры, факты и все голы – в обзоре 18-го тура чемпионата России от «Бомбардира».
5
01.02.2017 18:30
Питерская застройка. Как будет выглядеть новый «Зенит»
Бранислав Иванович вернулся в Россию, став одним из важнейших трансферов «Зенита». Марк Бессонов анализирует, какую команду Мирча Луческу представит весной.
12
05.12.2016 21:30
Глушаков, Смолов, Кришито и другие супергерои 17-го тура РФПЛ
Глушаков снова исполнил чудо, Смолов опять забил, Кришито был невероятен в Ростове-на-Дону, Тошич сделал пас года, а «Амкар» установил уникальное достижение. Герои, цифры, факты и все голы – в обзоре 17-го тура чемпионата России от «Бомбардира».
6
29.11.2016 15:30
20 безумных голов первого круга РФПЛ-2016/17
«Бомбардир» предоставляет вам ровно 20 доказательств того, что наш чемпионат умеет дарить восторг. Два десятка гениальных забитых мячей на любой вкус.
18
20.10.2016 21:00
«Золотая бутса» досталась Суаресу. «Зенит» повысит зарплату Витселю. Дайджест событий дня
В рейтинге ФИФА Россия теперь занимает 53-е место. ЦСКА не подтвердил информацию о продлении контракта с Тошичем. Мутко может покинуть пост президента РФС. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
3
30.09.2016 22:00
Банан на поле в Ростове не заинтересовал УЕФА. Смолов выбыл на месяц. Дайджест событий дня
Игроки РФПЛ – снова в числе лучших по итогам тура ЛЕ. «Зенит» забил больше всех в Европе за сентябрь. Ибрагимович не уехал в Китай даже за 100 миллионов. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
9
19.09.2016 19:15
«Зенит» безжалостно разгромил «Рубин». Ключевые моменты матча в Санкт-Петербурге
Седьмой тур российского чемпионата закончился игрой на «Петровском», где хозяева не оставили гостям никаких шансов на успех. «Бомбардир» отследил главные события игры между «Зенитом» и «Рубином».
9
04.09.2016 22:10
Тарасов получил серьезную травму, Эллардайс одержал первую победу со сборной Англии. Дайджест событий дня
Дмитрий Тарасов получил серьезную травму и выбыл на долгий срок. Карим Бензема может вернуться в сборную Франции, но только после того, как решит все вопросы с судом. Адам Лаллана принес Сэму Аллардайсу первую победу. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
Предыдущая
1
2
3
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение