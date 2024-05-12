Александр Бабешко - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Бабешко
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 2004 (20 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Александр
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Бабешко
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 2004 (20 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново
|15
|2
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.07.2024
|1' -65'
|Чертаново (Москва)
|5:2
|Балтика-БФУ (Калининград)
|52' 27'
|01.07.2024
|46' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|0:2
|Чертаново (Москва)
|25.06.2024
|1' -87'
|Чертаново (Москва)
|4:1
|Енисей-М (Красноярск)
|19.06.2024
|1' -77'
|Торпедо Вл (Владимир)
|1:2
|Чертаново (Москва)
|13.06.2024
|1' -46'
|Чертаново (Москва)
|1:3
|Динамо СПб (Санкт-Петербург)
|07.06.2024
|1' -88'
|Тверь (Тверь)
|1:3
|Чертаново (Москва)
|01.06.2024
|1' -70'
|Динамо Вг (Вологда)
|1:4
|Чертаново (Москва)
|55'
|26.05.2024
|1' -78'
|Чертаново (Москва)
|0:1
|Динамо-2 (Москва)
|19.05.2024
|1' -83'
|Леон Сатурн (Раменское)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|12.05.2024
|1' -75'
|Чертаново (Москва)
|2:1
|Иркутск (Иркутск)
|05.05.2024
|1' -63'
|Спартак-2 (Москва)
|4:0
|Чертаново (Москва)
|28.04.2024
|1' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:1
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|20.04.2024
|1' -63'
|Звезда (Санкт-Петербург)
|1:1
|Чертаново (Москва)
|63'
|13.04.2024
|63' -90'
|Чертаново (Москва)
|2:2
|Родина-М (Москва)
|06.04.2024
|61' -90'
|Луки-Энергия (Великие Луки)
|0:2
|Чертаново (Москва)
|86'