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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Чертаново - Звезда
Чертаново - Звезда: обзор матча 04 августа 2024
Чертаново
04.08.2024, воскресенье, 17:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
0 : 1
Завершен
Звезда
43'
А. Филев (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чертаново - Звезда
87'
Замена
Д. Рулев
️️️️
А. Нышаналиев
Замена
З. Светов
️️️️
А. Французов
84'
Замена
А. Хомяков
️️️️
В. Агафонцев
84'
70'
Замена
М. Лукьянов
️️️️
Э. Кузгов
70'
Замена
Д. Соболев
️️️️
Ю. Мединский
Замена
Т. Комиссаров
️️️️
М. Якименко
63'
46'
Замена
К. Сечкин
️️️️
А. Зенюк
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Филев
43'
11'
Желтая карточка
Э. Кузгов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чертаново
13
Николай Жужнев
ВР
2
Иван Поляков
ЛЗ
23
Дмитрий Кондрашов
ЦЗ
13
Владимир Бартасевич
ЦЗ
29
Александр Бабешко
ЛВ
69
Максим Якименко
ЛВ
15
Вадим Агафонцев
ОП
5
Булат Гатин
ОП
8
Артем Селюков
АП
29
Матвей Урванцев
ЦФ
89
Александр Французов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Чикишев
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
75
Кирилл Макаров
ЦП
8
Арсен Нышаналиев
ЦП
77
Максим Сергеев
ЦП
19
Юрий Мединский
ЦП
43
Андрей Трофимов
ПВ
91
Эмир Кузгов
ЛФ
87
Арсений Филев
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Чертаново
31
Марк Переверзев
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
18
Даниил Корунов
ЦЗ
42
Антон Хомяков
ОП
27
Герман Микадзе
ЦП
11
Георгий Кетов
ЦП
72
Тимофей Комиссаров
АП
11
Захар Светов
ПВ
Звезда
34
Александр Прохоров
ВР
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
79
Данила Рулев
ЦП
42
Данил Соболев
АП
3-2-3-2
13
Жужнев
2
Поляков
13
Бартасевич
23
Кондрашов
15
Агафонцев
5
Гатин
69
Якименко
8
Селюков
29
Бабешко
89
Французов
29
Урванцев
3-4-1-2
30
Пшеничников
18
Прозоров
61
Рожков
59
Зенюк
8
Нышаналиев
77
Сергеев
19
Мединский
75
Макаров
43
Трофимов
87
Филев
91
Кузгов
89
Французов
11
Светов
11
Светов
89
Французов
69
Якименко
72
Комиссаров
72
Комиссаров
69
Якименко
15
Агафонцев
42
Хомяков
42
Хомяков
15
Агафонцев
91
Кузгов
23
Лукьянов
23
Лукьянов
91
Кузгов
59
Зенюк
24
Сечкин
24
Сечкин
59
Зенюк
8
Нышаналиев
79
Рулев
79
Рулев
8
Нышаналиев
19
Мединский
42
Соболев
42
Соболев
19
Мединский
Остались в запасе
Чертаново
Звезда
27
Герман Микадзе
ЦП
11
Георгий Кетов
ЦП
18
Даниил Корунов
ЦЗ
31
Марк Переверзев
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
Главный тренер
Сергей Чикишев
34
Александр Прохоров
ВР
Главный тренер
Геннадий Орбу
Остались в запасе
27
Герман Микадзе
ЦП
11
Георгий Кетов
ЦП
18
Даниил Корунов
ЦЗ
31
Марк Переверзев
ВР
66
Константин Нечкин
ВР
Остались в запасе
34
Александр Прохоров
ВР
Главный тренер
Сергей Чикишев
Главный тренер
Геннадий Орбу
Статистика матча Чертаново - Звезда
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо Вг
0 : 1
18.10.2026
Чертаново
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
Космос
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
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