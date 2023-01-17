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Алексей Смертин
Новости
Алексей Смертин - новости
Завершил карьеру
1 мая 1975 (51)
#16 | Полузащитник
176 см | 67 кг
Россия
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Публикации
Видео
51-летний экс-игрок сборной России завершил 24-часовой забег
2 мая
2
Видео
Экс-игрок сборной России пробежал 73 километра в зале
28 марта
1
Смертин ходил на свидания с будущей женой с револьвером
4 марта
2
Смертин объяснил, почему не смотрит футбол
12 февраля
3
Смертин: «Ежедневно думаю о смерти, мне так интереснее»
11 февраля
«Сумасшедший»: Смертин рассказал о реакции Карпина на его марафоны
11 февраля
1
Смертин назвал лучшего футболиста в истории России
11 февраля
1
Смертин рассказал об общении с Алдониным, который борется с раком
11 февраля
Смертин раскрыл свою первую мысль после окончания ультрамарафона в Якутии
19 января
2
Глушаков отреагировал на участие 50-летнего Смертина в ультрамарафоне в Якутии
18 января
1
«Тут же отвезли в больницу»: Смертин рассказал о состоянии здоровья после марафона в Якутии
18 января
7
Смертин – об ультрамарафоне в Якутии: «После финиша выпил коньяка»
18 января
1
Губерниев тремя словами описал Смертина, пробежавшего 50 км в 42-градусный мороз
18 января
3
Реакция Мостового на участие Смертина в ультрамарафонах
17 января
2
Рабинер описал двумя словами Смертина, пробежавшего ультрамарафон в Якутии в -42
17 января
1
Бывший игрок сборной России пробежит суточный марафон: «24 часа непрерывного бега»
17 января
2
Видео
Смертин читал стихи, когда бежал ультрамарафон в Якутии в -42
17 января
Первый комментарий Смертина после ультрамарафона в Якутии в -42
17 января
6
Фото
Смертин пробежал ультрамарафон в Якутии в -42: его результат
17 января
23
Бывший игрок сборной России объяснил решение бежать марафон в Якутии в -50
15 января
1
Смертин вспомнил, как оправдывался перед Дрогба: «Да ссу я, ссу»
2025.12.19 17:54
2
Смертин охарактеризовал Лэмпарда: «Сильно отличается от Терри»
2025.10.03 23:47
Смертин назвал главное качество Аршавина
2025.10.03 20:16
5
Смертин вспомнил розыгрыш от Терри: «Я чуть не обосрался»
2025.10.03 19:00
2
Смертин – об экс-капитане «Челси»: «В раздевалке предлагал всем попробовать его козявки»
2025.10.03 17:42
2
Фото
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Смертин рассказал о необычном способе просмотра матчей РПЛ: «Сразу темп увеличивается»
2025.06.28 09:33
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Экс-игрок сборной России – о ничьей с Украиной в 1999 году: «Хотелось исчезнуть с лица земли»
2025.05.01 17:50
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Карпин отказался повторять достижение Смертина: «Нет, ни за что»
2025.05.01 14:28
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