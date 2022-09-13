Введите ваш ник на сайте
Зарегистрироваться
×
Спасибо! Опечатка отправлена редактору.
×
Выделите текст ошибки
×
Длина сообщения превышает допустимый размер
×
×
Вы можете редактировать свой комментарий только в течении 5 минут
×
Матч-центр
Букмекеры
Материалы
Новости
Тексты
Игры
Конкурс прогнозов
Вход
Россия
РПЛ
Первая лига
Кубок России
Вторая лига. Группа 1
Вторая лига. Группа 2
Вторая лига. Группа 3
Вторая лига. Группа 4
МФЛ
Сборная России
Лига чемпионов
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига Европы
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Лига конференций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Англия
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок лиги
Кубок Англии
Италия
Серия А
Кубок Италии
Испания
Примера
Кубок Испании
Германия
Бундеслига
Кубок Германии
Франция
Лига 1
Кубок Франции
Евро-2024
Основное
Календарь
Результаты
Таблицы
Статистика
Сборные
Лига наций
Основное
Матчи
Результаты
Таблицы
Статистика
Другие
Австрия
Белоруссия
Бельгия
Бразилия
Нидерланды
Греция
Дания
Казахстан
Норвегия
Португалия
США
Турция
Украина
Чехия
Швейцария
Шотландия
Главная
Алексей Смертин
Главные новости
Реклама
РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
4
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
4
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
16
Моя команда
Клуб
Сборная
Выберите турнир
Россия. Премьер-лига
Англия. Премьер-лига
Испания. Примера
Италия. Серия А
Германия. Бундеслига
Франция. Лига 1
Россия. Первая лига
Англия. Чемпионшип
Украина. Премьер-Лига
Выберите команду
Ахмат
Динамо
Зенит
Краснодар
Крылья Советов
Локомотив
Оренбург
Пари НН
Ростов
Сочи
Спартак
Торпедо
Урал
Факел
Химки
ЦСКА
Выберите сборную
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Англия
Андорра
Аргентина
Армения
Белоруссия
Бельгия
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Венгрия
Венесуэла
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Германия
Гибралтар
Греция
Грузия
Дания
Доминика
Египет
Зимбабве
Израиль
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кабо-Верде
Казахстан
Камерун
Канада
Катар
Кипр
Колумбия
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-д'Ивуар
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Мьянма
Нигерия
Нидерланды
Норвегия
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сан-Марино
Саудовская Аравия
Северная Ирландия
Северная Македония
Сенегал
Сербия
Словакия
Словения
Судан
США
Сьерра-Леоне
Тунис
Турция
Уганда
Украина
Уругвай
Уэльс
Фарерские острова
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Чили
Швейцария
Швеция
Шотландия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
Эстония
Эфиопия
Южная Корея
Ямайка
Япония
Все новости
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
4
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
4
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
11
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
7
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
9
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
5
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
6
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
6
16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
1
16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
164
15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
1
15:44
Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
1
15:36
«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID
1
15:33
Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
15:32
Где смотреть матч «Зенит» – «Пари НН»: 18 тур РПЛ, 4 марта 2023
15:30
Реклама
«Зенит» разгромил «Пари НН» в первом круге РПЛ. Сколько голов забьет в Петербурге?
15:29
«Зенит» – «Пари НН»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
1
15:25
«Ахмат» – «Оренбург»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
15:11
Семин высказался о матче «Ростов» – «Локомотив»
15:00
Видео
Защитник «Спартака» Дуарте привез пенальти и получил желтую карточку в дебютном матче РПЛ
12
14:55
Тренер «Челси» Поттер назвал сроки восстановления Тиаго Силвы
Все новости
3
теста для вас
1
Угадаете клуб по городу?
2
Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
3
Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
Алексей Смертин - новости
Полузащитник
Имя
Алексей
Отчество
Геннадьевич
Фамилия
Смертин
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Воспитаник
школа "Динамо" (Барнаул)
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
1 мая 1975 (47 лет)
Рост
176
Вес
67
Статистика
Новости
Статьи
Посты
13 сентября 2022
17:25
В РФС рассказали о сотрудничестве с УЕФА на фоне отстранения российских команд
3
27 марта 2021
18:11
Дзюба вышел на третье место по числу матчей за сборную в статусе капитана
1
23 февраля 2021
17:55
Смертин: «Перед матчем Терри ковырялся в носу, пробуя козявки. Надев форму, он сразу становился другим»
15:32
Смертин: «Головин, наверное, сам думает об уходе из «Монако», но Саша – интроверт»
1
21 декабря 2020
15:59
В РФС объяснили, почему не нашли расизма в словах Бородина в адрес Тедеско
11
11 октября 2020
22:17
Дзюба – на шестом месте по играм в качестве капитана сборной. Первый – Онопко
11
7 октября 2020
20:46
Смертин: «На баннере «Спартака» присутствует нацистская символика. Наказание обосновано»
31
7 июня 2020
00:29
Видео
Товарищеский матч. «Арсенал» забил шесть голов бывшей команде Смертина «Чарльтону», у Нкетиа хет-трик
11 мая 2020
18:58
Сычев: «Мой ориентир – Смертин. Он успешный, умный»
4 мая 2020
00:01
Смертин: «Чех не производил впечатление спортсмена. Было тяжело рассматривать его на перспективу»
2
2 мая 2020
12:33
Смертин: «Я разделял ответственность с Филимоновым за гол Шевченко»
9
15 апреля 2020
12:56
Канчельскис – лучший российский легионер АПЛ в истории по версии beIN Sports
9
24 марта 2020
13:06
Смертин – о коллаже с обезьянами и футболистами: «Пост Дзюбы не несет дискриминационного характера»
23
8 января 2020
08:46
Смертин рассказал о речи Моуринью, после которой «Челси» впервые за 50 лет выиграл АПЛ
4
6 января 2020
12:46
Смертин: Абрамович интересовался Головиным и Смоловым
1
14 декабря 2019
10:59
Смертин: «В «Челси» Терри настойчиво просил меня попробовать козявки»
10
6 декабря 2019
13:50
Видео
Сосед Смертина : «Я спросил его: «Ты будешь компенсировать стоимость ремонта авто или нет?»
10
5 декабря 2019
14:13
Видео
Смертин – о ДТП: «Владелец пострадавшего авто сказал, что претензий ко мне нет. Прошло две недели, я получаю сообщение, что должен компенсировать 300 тысяч рублей»
10
11:36
Baza: Смертин скрылся с места ДТП. Ему грозит 15 суток ареста или лишение прав на 1,5 года
19
14 ноября 2019
13:49
Смертин: «Моуринью никогда не устраивал разбор, говоря, что какой-то футболист плохо сыграл. В следующий раз человек просто оказывался на скамейке или вообще на трибуне»
17 октября 2019
12:27
Фото
Аршавин, Смертин, Дрогба и Кака записались на магистерскую программу УЕФА
4
11 октября 2018
16:27
Смертин покинул пост советника генерального директора «Динамо»
6
1 октября 2018
13:29
Ещенко и Кержаков пробегут полумарафон в Москве
1
28 июля 2018
18:52
РФС расследует уханье болельщиков «Локомотива» в адрес Витиньо в матче за Суперкубок России
2
1 июля 2018
13:07
Смертин: «Чемпионат мира-2018 разрушил все негативные стереотипы о России»
7
12:39
Смертин – игрокам сборной России: «Все зависит только от вас. Выходите и выкладывайтесь без остатка»
2
28 июня 2018
12:21
Фото
Смертин предложил хоккеисту Малкину сыграть в футбол против футболистов
7
18 мая 2018
09:56
Смертин: «Локомотив» должен зарабатывать на каждой игре»
1
00:10
Фильм о чемпионстве «Локомотива» начали снимать еще в январе
2
8 мая 2018
19:50
Фото
Смертин покинул пост исполнительного директора «Динамо». Его заменил Тимошин
3
Предыдущая
1
2
Следующая
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
Читайте нас:
Архив
О нас
Пользовательское соглашение