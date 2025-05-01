Экс-игрок сборной России – о ничьей с Украиной в 1999 году: «Хотелось исчезнуть с лица земли»

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин вспомнил свои эмоции после матча с Украиной в отборе Евро-2000.

Команды сыграли вничью в «Лужниках» со счетом 1:1.

Россияне не удержали победу, пропустив от Андрея Шевченко на 88-й минуте.

Гол украинца стал следствием ошибки вратаря Александра Филимонова.

Потеряв очки, Россия лишилась шансов попасть на чемпионат Европы.

– Разочарование – 1:1 с Украиной?

– По результату – да, но не по игре. Этот мой толчок в середине поля ненужный, этот гол, который Шевченко забил со штрафного.

Есть два матча, которые помнят болельщики той эпохи: Франция – Россия и Россия – Украина. Я их тоже прекрасно помню.

За случившееся в «Лужниках» я чувствовал определенную вину и разделил ее с Филимоновым. Мой фол был причиной, а пропущенный им гол – следствием.

– Что чувствовали в тот вечер?

– Хотелось исчезнуть с лица земли. Мы набрали отличный ход, выиграли шесть матчей подряд и были в шаге от выхода на чемпионат Европы.

Поэтому, глядя в турнирную таблицу, нужно знать предысторию, чтобы понимать уровень зашкаливающей драматургии после ничьей с Украиной.