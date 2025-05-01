Экс-игрок сборной России – о ничьей с Украиной в 1999 году: «Хотелось исчезнуть с лица земли»

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин вспомнил свои эмоции после матча с Украиной в отборе Евро-2000.
- Команды сыграли вничью в «Лужниках» со счетом 1:1.
- Россияне не удержали победу, пропустив от Андрея Шевченко на 88-й минуте.
- Гол украинца стал следствием ошибки вратаря Александра Филимонова.
- Потеряв очки, Россия лишилась шансов попасть на чемпионат Европы.
– Разочарование – 1:1 с Украиной?
– По результату – да, но не по игре. Этот мой толчок в середине поля ненужный, этот гол, который Шевченко забил со штрафного.
Есть два матча, которые помнят болельщики той эпохи: Франция – Россия и Россия – Украина. Я их тоже прекрасно помню.
За случившееся в «Лужниках» я чувствовал определенную вину и разделил ее с Филимоновым. Мой фол был причиной, а пропущенный им гол – следствием.
– Что чувствовали в тот вечер?
– Хотелось исчезнуть с лица земли. Мы набрали отличный ход, выиграли шесть матчей подряд и были в шаге от выхода на чемпионат Европы.
Поэтому, глядя в турнирную таблицу, нужно знать предысторию, чтобы понимать уровень зашкаливающей драматургии после ничьей с Украиной.