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Слободан Райкович
Новости
Слободан Райкович - новости
Завершил карьеру
3 февраля 1989 (37), Белград
#41 | Защитник
191 см | 88 кг
Сербия
Статистика
Новости
Трансферы
Экс-защитник «Локомотива» Райкович подписал контракт с «Бачка Тополой»
2021.09.09 09:53
1
Григорий Иванов: «Урал» звал Райковича. Зачем? Не знаю. Мы отскочили, раз не взяли»
2021.02.07 10:15
2
Райкович спустя пять месяцев покинул «Локомотив»
2021.01.19 18:41
17
«Матч ТВ»: «Локомотив» выплатил агенту Райковича 150 тысяч, сумма удвоится в случае продления контракта
2020.12.28 20:44
5
Городов, Смольников, Ионов – в старте «Краснодара»; Райкович, Магкеев, Эдер сыграют у «Локомотива»
2020.12.13 15:25
2
Райкович, Камано, Эдер – в основе «Локомотива» на матч с «Баварией»; Горецка, Сане, Мюллер сыграют у немцев
2020.12.09 21:58
2
«Локомотив» сделал тройную замену в перерыве матча с «Зальцбургом»
2020.12.01 22:03
4
Райкович, Лысцов, Лисакович – в основе «Локомотива» на матч с «Зальцбургом», Собослай сыграет у гостей
2020.12.01 19:45
4
«Чемпионат»: «Локомотив» мог купить Беляева, но по просьбе Николича выбрал Райковича
2020.11.09 00:25
3
Защитник «Локомотива» Райкович получил две желтые карточки за минуту
2020.11.08 20:08
11
Николич – о том, почему не играет Райкович: «Я не хочу менять оборону, которая проводит сухие матчи»
2020.10.16 13:53
1
Фото
Райкович подписал контракт с «Локомотивом»
2020.08.13 13:16
21
Мещеряков – о Райковиче: «Был бы счастлив, если бы наши игроки выступали за такую зарплату. Это дешевле трансфера футболиста из ФНЛ»
2020.08.07 23:03
2
Райкович перейдет в «Локомотив» бесплатно
2020.08.07 13:53
16
Геркус – о Райковиче в «Локо»: «Если возьмут такого «мастера» – это будет забавно»
2020.08.06 17:49
5
Журналист Егоров: Райкович и Лисакович прошли медосмотр для «Локомотива»
2020.08.06 15:59
7
Metaratings: «Локомотив» подписывает защитника Райковича под личную ответственность Николича
2020.08.05 23:15
3
«Локомотив» подпишет серба из Серии В Райковича. У него кличка Рэмбо после драки с Соном
2020.08.04 22:09
15
Фото
«Палермо» объявил о переходе Райковича
2016.07.27 21:39
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