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  • Журналист Егоров: Райкович и Лисакович прошли медосмотр для «Локомотива»

Журналист Егоров: Райкович и Лисакович прошли медосмотр для «Локомотива»

6 августа 2020, 15:59
7

Защитник Слободан Райкович и форвард Виталий Лисакович в ближайшее время присоединятся к «Локомотиву», пишет журналист Сергей Егоров.

«Райкович (Сербия) и Лисакович (Белоруссия) прошли медосмотр в «Локо». Первый подпишет контракт на один год (зарплата около 500 тысяч евро в год), второй», – на четыре года – сообщил инсайдер.

Сообщалось, что Райкович перейдет в столичный клуб под личную ответственность главного тренера команды Марко Николича. Его последним клубом была «Перуджа» (Д2).

Лисакович выступал ранее за солигорский «Шахтер».

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Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Локомотив Райкович Слободан Лисакович Виталий
Комментарии (7)
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Сильвербой
1596719828
Ну если про это "качество" говорил Николич, тогда пи....!!!
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Просто-333
1596720679
если судить по предыдущему посту Егорова- медосмотр тоже сомнительный?
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УхоГорлоНос
1596723776
Зачем старый защитник? Если подписали рыбуся? Ладно еще белорус, он хоть легом не считается теперь, но этот тип, да еще из 2ого дива. Это куда вообще,точно под лч?
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paracetamol
1596727166
Одни юги, одни старые юги... И куда с ними в ЛЧ? Ожидаю позор!
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Artemka444
1596732690
мутные времена пришли!!!!
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srg38
1596737886
жесть...
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