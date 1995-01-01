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    Журналист Егоров: Райкович и Лисакович прошли медосмотр для «Локомотива»

    Защитник Слободан Райкович и форвард Виталий Лисакович в ближайшее время присоединятся к «Локомотиву», пишет журналист Сергей Егоров.

    «Райкович (Сербия) и Лисакович (Белоруссия) прошли медосмотр в «Локо». Первый подпишет контракт на один год (зарплата около 500 тысяч евро в год), второй», – на четыре года – сообщил инсайдер.

    Сообщалось, что Райкович перейдет в столичный клуб под личную ответственность главного тренера команды Марко Николича. Его последним клубом была «Перуджа» (Серия Д2).

    Лисакович выступал ранее за солигорский «Шахтер».

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    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4698

      Alekxei Z. 14 минут назад

      При лимите 8+17 предполагалось, что легионеры будут приглашаться в основу.
      Странный выбор.

      0
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      Рейтинг: +364

      alll-333 31 минуту назад

      если судить по предыдущему посту Егорова- медосмотр тоже сомнительный?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6187

      Сильвербой 45 минут назад

      Ну если про это "качество" говорил Николич, тогда пи....!!!

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