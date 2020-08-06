Журналист Егоров: Райкович и Лисакович прошли медосмотр для «Локомотива»

Защитник Слободан Райкович и форвард Виталий Лисакович в ближайшее время присоединятся к «Локомотиву», пишет журналист Сергей Егоров.

«Райкович (Сербия) и Лисакович (Белоруссия) прошли медосмотр в «Локо». Первый подпишет контракт на один год (зарплата около 500 тысяч евро в год), второй», – на четыре года – сообщил инсайдер.

Сообщалось, что Райкович перейдет в столичный клуб под личную ответственность главного тренера команды Марко Николича. Его последним клубом была «Перуджа» (Д2).

Лисакович выступал ранее за солигорский «Шахтер».

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