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    Райкович, Камано, Эдер – в основе «Локомотива» на матч с «Баварией»; Горецка, Сане, Мюллер сыграют у немцев

    Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Локомотивом».

    «Бавария»: Нойер, Боатенг, Зюле, Сарр, Дэвис, Рока, Горецка, Зане, Мюллер, Дуглас Коста, Чупо-Мотинг.

    «Локомотив»: Гильерме, Райкович, Чорлука, Рыбусь, Живоглядов, Магкеев, Миранчук, Игнатьев, Камано, Рыбчинский, Эдер.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мюнхенской «Альянц Арене», которая начнется в 23:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 21:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +382

      GammiD 1 час назад

      Крыховяк где?? В рпл с короной играть значит можно! А в лч нет?

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      Рейтинг: +2604

      absent32 1 час назад

      это сдача!!!

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