Райкович, Камано, Эдер – в основе «Локомотива» на матч с «Баварией»; Горецка, Сане, Мюллер сыграют у немцев

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Локомотивом».

«Бавария»: Нойер, Боатенг, Зюле, Сарр, Дэвис, Рока, Горецка, Зане, Мюллер, Дуглас Коста, Чупо-Мотинг.

«Локомотив»: Гильерме, Райкович, Чорлука, Рыбусь, Живоглядов, Магкеев, Миранчук, Игнатьев, Камано, Рыбчинский, Эдер.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мюнхенской «Альянц Арене», которая начнется в 23:00 по Москве.