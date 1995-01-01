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    Экс-защитник «Локомотива» Райкович подписал контракт с «Бачка Тополой»

    Защитник Слободан Райкович, покинувший «Локомотив» почти восемь месяцев назад, нашел новую команду.

    32-летний футболист в качестве свободного агента присоединился к «Бачка Тополе».

    Стороны заключили контракт до 30 июня 2022 года.

    • Райкович выступал за «Локо» с августа 2020-го по январь 2021-го года.
    • Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.
    • «Бачка Топола» идет на 2-м месте в чемпионате Сербии, уступая только «Партизану».

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    Источник: Твиттер «Бачка Тополы»

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3430

      Черкизовский Кот 12 минут назад

      Более 20 лет болею за Локомотив. Райкович - абсолютно худший игрок команды за это время. PS Боря хотя бы не играл полные матчи, а потому вреда не приносил.

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