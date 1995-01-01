Экс-защитник «Локомотива» Райкович подписал контракт с «Бачка Тополой»

Более 20 лет болею за Локомотив. Райкович - абсолютно худший игрок команды за это время. PS Боря хотя бы не играл полные матчи, а потому вреда не приносил.
Защитник Слободан Райкович, покинувший «Локомотив» почти восемь месяцев назад, нашел новую команду.
32-летний футболист в качестве свободного агента присоединился к «Бачка Тополе».
Стороны заключили контракт до 30 июня 2022 года.
- Райкович выступал за «Локо» с августа 2020-го по январь 2021-го года.
- Его рыночная стоимость – 300 тысяч евро.
- «Бачка Топола» идет на 2-м месте в чемпионате Сербии, уступая только «Партизану».