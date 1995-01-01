Райкович спустя пять месяцев покинул «Локомотив»

Кто это чудовище вообще додумался купить?он только привозил весь сезон!
Защитник Слободан Райкович покинул «Локомотив». Контракт расторгнут по обоюдному согласию.
«Желаем Слободану удачи и успехов в дальнейшей карьере», – написал клуб.
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Защитник Слободан Райкович покинул «Локомотив». Контракт расторгнут по обоюдному согласию.
«Желаем Слободану удачи и успехов в дальнейшей карьере», – написал клуб.
Кто это чудовище вообще додумался купить?он только привозил весь сезон!
Ужасная статистика у этого бездаря в РФПЛ. 4 матча в старте, 4 жёлтые (в том числе удаление). За это время было 5 мячей от "Динамо", 5 от "Краснодара", 3 от "Химок".
За 20 лет у нас был только один защитник уровнем ниже. Это Боря Ротенберг. Но он хотя бы не выходил на 90 минут, а потому и картину не портил.
Троекратное ура! Список туда же еще не исчерпан