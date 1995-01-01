Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?

    Райкович спустя пять месяцев покинул «Локомотив»

    Защитник Слободан Райкович покинул «Локомотив». Контракт расторгнут по обоюдному согласию.

    «Желаем Слободану удачи и успехов в дальнейшей карьере», – написал клуб.

    • Райкович присоединился к «Локомотиву» в августе в качестве свободного агента.
    • С 2005 по 2011 год он был в системе «Челси».
    • Райкович дважды брал Эредивизие (с ПСВ и «Твенте»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:41
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3467

      AtticusFinch 10 минут назад

      Кто это чудовище вообще додумался купить?он только привозил весь сезон!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3190

      Черкизовский Кот 46 минут назад

      Ужасная статистика у этого бездаря в РФПЛ. 4 матча в старте, 4 жёлтые (в том числе удаление). За это время было 5 мячей от "Динамо", 5 от "Краснодара", 3 от "Химок".
      За 20 лет у нас был только один защитник уровнем ниже. Это Боря Ротенберг. Но он хотя бы не выходил на 90 минут, а потому и картину не портил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Троекратное ура! Список туда же еще не исчерпан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5153

      порт 1 час назад

      " Хорошее было вложение денег для кочегаров".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Борис23 1 час назад

      Избавились от косяпора!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82040
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru