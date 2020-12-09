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Слободан Райкович
Статистика
Слободан Райкович - статистика
Завершил карьеру
3 февраля 1989 (37), Белград
#41 | Защитник
191 см | 88 кг
Сербия
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Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Голландии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Локомотив
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 6 тур
Бавария
2 : 0
09.12.2020
Локомотив
1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Локомотив
1 : 3
01.12.2020
Зальцбург
1' - 46'
Лига чемпионов, 4 тур
Атлетико
0 : 0
25.11.2020
Локомотив
Был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Локомотив
1 : 1
03.11.2020
Атлетико
1' - 90'
54'
Лига чемпионов, 2 тур
Локомотив
1 : 2
27.10.2020
Бавария
46' - 90'
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