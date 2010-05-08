Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Хулио Альварес
Статистика
Хулио Альварес - статистика
Завершил карьеру
1 мая 1981 (45)
#5 | Полузащитник
180 см | 75 кг
Испания | Венесуэла
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
26
6
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Депортиво
1 : 0
08.05.2010
Мальорка
1' - 82'
Испания. Примера, 36 тур
Мальорка
1 : 4
05.05.2010
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 3
02.05.2010
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Мальорка
1 : 1
25.04.2010
Малага
60' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Мальорка
0 : 1
27.03.2010
Барселона
57' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Мальорка
4 : 1
21.03.2010
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3 : 0
13.03.2010
Мальорка
1' - 46'
Испания. Примера, 25 тур
Мальорка
3 : 0
07.03.2010
Спортинг
1' - 75'
12'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1 : 2
28.02.2010
Мальорка
66' - 90'
83'
Испания. Примера, 23 тур
Мальорка
1 : 3
20.02.2010
Севилья
1' - 46'
Испания. Примера, 22 тур
Тенерифе
1 : 0
15.02.2010
Мальорка
1' - 62'
Испания. Примера, 21 тур
Мальорка
1 : 0
07.02.2010
Вильярреал
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Херес
2 : 1
31.01.2010
Мальорка
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Эспаньол
1 : 1
24.01.2010
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Мальорка
2 : 0
17.01.2010
Депортиво
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Реал
2 : 0
10.01.2010
Мальорка
1' - 58'
Испания. Примера, 16 тур
Мальорка
2 : 0
03.01.2010
Атлетик
1' - 90'
50'
Испания. Примера, 15 тур
Малага
2 : 1
20.12.2009
Мальорка
1' - 90'
56'
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
4 : 1
06.12.2009
Сарагоса
1' - 64'
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
1 : 1
28.11.2009
Мальорка
68' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Мальорка
3 : 1
22.11.2009
Альмерия
1' - 79'
50'
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
4 : 2
07.11.2009
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Мальорка
1 : 0
01.11.2009
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
1 : 1
24.10.2009
Мальорка
1' - 46'
Испания. Примера, 7 тур
Мальорка
3 : 1
18.10.2009
Хетафе
1' - 90'
31'
Испания. Примера, 6 тур
Спортинг
4 : 1
04.10.2009
Мальорка
74' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Мальорка
3 : 0
27.09.2009
Вальядолид
1' - 67'
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
2 : 0
22.09.2009
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Мальорка
4 : 0
19.09.2009
Тенерифе
1' - 90'
59'
Главные новости
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
2
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
4
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
1
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
Видео
Орлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
14
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
5
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
5
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
6
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+