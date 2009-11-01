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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Расинг
Мальорка - Расинг: обзор матча 01 ноября 2009
Мальорка
01.11.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Расинг
18'
П. Вебо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Расинг
Замена
Туни
️️️️
Б. Валеро
Замена
А. Кейта
️️️️
В. Касадесус
Замена
Хиско
️️️️
М. Тчите
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
П. Вебо
Желтая карточка
Л. Гарсия
Замена
М. Арана
️️️️
П. Мунитис
Замена
А. Геихо
️️️️
К. Фернандес
Желтая карточка
М. Суарес
ГОЛ! 1:0!
П. Вебо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
5
Хулио Альварес
ПВ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Расинг
25
Тоньо
ВР
18
Кристиан Фернандес
ЛЗ
3
Марк Торрехон
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
11
Оскар Серрано
ЛВ
8
Гонсало Колса
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
0
Луис Гарсия
АП
10
Педро Мунитис
ПВ
7
Мохамед Тчите
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Мальорка
13
Наужет Перес
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
0
Туни
ЛВ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Расинг
1
Фабио Колторти
ВР
14
Пабло Пинильос
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
17
Мануэль Арана
ПВ
9
Хиско
ЦФ
19
Алекс Геихо
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Ават
4
Суарес
3
Гонсалес
16
Нуньеш
21
Айосе
2
Матьони
5
Кастро
6
Валеро
5
Альварес
9
Вебо
11
Касадесус
4-2-3-1
25
Тоньо
3
Торрехон
3
Энрике
15
Креспо
18
Фернандес
8
Колса
25
Ласен
10
Мунитис
0
Луис Гарсия
11
Серрано
7
Тчите
9
Вебо
19
Марти
19
Марти
9
Вебо
6
Валеро
0
Туни
0
Туни
6
Валеро
11
Касадесус
9
Кейта
9
Кейта
11
Касадесус
10
Мунитис
17
Арана
17
Арана
10
Мунитис
7
Тчите
9
Хиско
9
Хиско
7
Тчите
18
Фернандес
19
Геихо
19
Геихо
18
Фернандес
Остались в запасе
Мальорка
Расинг
20
Пауло Пеццолано
ЦП
13
Наужет Перес
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
19
Фернандо Варела
ПВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
1
Фабио Колторти
ВР
14
Пабло Пинильос
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Остались в запасе
20
Пауло Пеццолано
ЦП
13
Наужет Перес
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
19
Фернандо Варела
ПВ
Остались в запасе
1
Фабио Колторти
ВР
14
Пабло Пинильос
ПЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Хуан Карлос Мандиа
Статистика матча Мальорка - Расинг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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