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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Хетафе
Мальорка - Хетафе: обзор матча 18 октября 2009
Мальорка
18.10.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 7 тур
3 : 1
Завершен
Хетафе
31'
Х. Альварес
53'
А. Адурис
70'
А. Адурис
79'
Х. Анхель Альбин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Хетафе
Замена
П. Пеццолано
️️️️
Б. Валеро
Замена
А. Кейта
️️️️
В. Касадесус
ГОЛ! 3:1!
Х. Анхель Альбин
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
А. Адурис
Замена
Д. Боатенг
️️️️
Д. Парехо
Замена
Ф. Каскеро
️️️️
Ф. Селестини
ГОЛ! 3:0!
А. Адурис
Замена
Ману
️️️️
Х. Гавилан
Желтая карточка
В. Касадесус
Желтая карточка
Д. Парехо
Желтая карточка
М. Суарес
ГОЛ! 2:0!
А. Адурис
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
Ф. Селестини
ГОЛ! 1:0!
Х. Альварес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
5
Хулио Альварес
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
18
Дерек Боатенг
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
3-2-2-1-2
13
Ават
4
Суарес
4
Рамис
16
Нуньеш
21
Айосе
0
Хосеми
6
Валеро
5
Кастро
5
Альварес
11
Касадесус
20
Адурис
4-4-2
19
Устари
3
Рафа
6
Диас
23
Торрес
2
Мане
8
Гонсалес
17
Селестини
10
Парехо
14
Гавилан
25
Альбин
9
Сольдадо
6
Валеро
20
Пеццолано
20
Пеццолано
6
Валеро
20
Адурис
19
Марти
19
Марти
20
Адурис
11
Касадесус
9
Кейта
9
Кейта
11
Касадесус
10
Парехо
18
Боатенг
18
Боатенг
10
Парехо
17
Селестини
22
Каскеро
22
Каскеро
17
Селестини
14
Гавилан
7
Ману
7
Ману
14
Гавилан
Остались в запасе
Мальорка
Хетафе
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Фернандо Варела
ПВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Виктор Муньос
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Фернандо Варела
ПВ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Марио
ЦЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
16
Педро Риос
ПВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Виктор Муньос
Статистика матча Мальорка - Хетафе
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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