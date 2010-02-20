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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Севилья
Мальорка - Севилья: обзор матча 20 февраля 2010
Мальорка
20.02.2010, суббота, 23:55
Испания. Примера, 23 тур
1 : 3
Завершен
Севилья
6'
М. Суарес
22'
Х. Навас
59'
И. Драгутинович
64'
Д. Перотти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Севилья
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
+3
Вторая желтая
Д. Зокора
Замена
Ф. Варела
️️️️
М. Суарес
Замена
Ромарик
️️️️
А. Душер
Замена
П. Вебо
️️️️
А. Адурис
ГОЛ! 1:3!
Д. Перотти
Пас отдал
Х. Навас
ГОЛ! 1:2!
И. Драгутинович
Замена
Д. Перотти
️️️️
Д. Капель
Замена
️️️️
Х. Альварес
Красная карточка
И. Рамис
+2
Желтая карточка
Л. Фабиано
Желтая карточка
Х. Луис Марти
Замена
Л. Фабиано
️️️️
Ренато
Травма
Х. Луис Марти
Красная карточка
А. Негредо
ГОЛ! 1:1!
Х. Навас
Пас отдал
А. Негредо
17'
Желтая карточка
Д. Зокора
ГОЛ! 1:0!
М. Суарес
Пас отдал
Б. Валеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
(К)
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛВ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
6
Борха Валеро
АП
5
Хулио Альварес
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
17
Диего Капель
ЛВ
16
Дидье Зокора
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
11
Ренато
АП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Адриано
ЛЗ
8
Лоло
ЦП
5
Ромарик
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
9
Луис Фабиано
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Ават
4
Суарес
16
Нуньеш
4
Рамис
21
Айосе
0
Хосеми
19
Марти
5
Кастро
6
Валеро
5
Альварес
20
Адурис
3-2-2-2-1
25
Палоп
16
Навас
3
Драгутинович
17
Фасио
18
Станкявичус
3
Наварро
16
Зокора
22
Душер
11
Ренато
17
Капель
21
Негредо
4
Суарес
19
Варела
19
Варела
4
Суарес
20
Адурис
9
Вебо
9
Вебо
20
Адурис
22
Душер
5
Ромарик
5
Ромарик
22
Душер
17
Капель
8
Перотти
8
Перотти
17
Капель
11
Ренато
9
Фабиано
9
Фабиано
11
Ренато
Остались в запасе
Мальорка
Севилья
20
Пауло Пеццолано
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
16
Бруно Шина
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
13
Хави Варас
ВР
3
Адриано
ЛЗ
8
Лоло
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
20
Пауло Пеццолано
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
2
Фелипе Матьони
ПЗ
16
Бруно Шина
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Адриано
ЛЗ
8
Лоло
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Мальорка - Севилья
3
1
2
2
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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