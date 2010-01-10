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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Мальорка
Реал - Мальорка: обзор матча 10 января 2010
Реал
10.01.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 17 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
8'
Г. Игуаин
51'
Э. Гранеро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Мальорка
Замена
В. Касадесус
️️️️
Х. Луис Марти
Замена
Гути
️️️️
Х. Алонсо
Желтая карточка
Х. Луис Марти
Замена
П. Пеццолано
️️️️
А. Адурис
Желтая карточка
Б. Валеро
Замена
К. Бензема
️️️️
Кака
Желтая карточка
А. Кейта
Замена
А. Кейта
️️️️
Х. Альварес
ГОЛ! 2:0!
Э. Гранеро
Пас отдал
Г. Игуаин
Замена
Э. Гранеро
️️️️
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
10
Кака
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
(К)
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛВ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
6
Борха Валеро
АП
5
Хулио Альварес
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
14
Гути
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
4-4-2
12
Касильяс
12
Марсело
24
Гарай
39
Альбиоль
5
Арбелоа
8
ван дер Ваарт
5
Гаго
3
Алонсо
10
Кака
9
Игуаин
7
Роналду
3-2-1-3-1
13
Ават
4
Суарес
16
Нуньеш
3
Гонсалес
0
Хосеми
21
Айосе
19
Марти
5
Альварес
6
Валеро
5
Кастро
20
Адурис
8
ван дер Ваарт
23
Гранеро
23
Гранеро
8
ван дер Ваарт
3
Алонсо
14
Гути
14
Гути
3
Алонсо
10
Кака
9
Бензема
9
Бензема
10
Кака
20
Адурис
20
Пеццолано
20
Пеццолано
20
Адурис
19
Марти
11
Касадесус
11
Касадесус
19
Марти
5
Альварес
9
Кейта
9
Кейта
5
Альварес
Остались в запасе
Реал
Мальорка
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Бруно Шина
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
7
Рауль
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Бруно Шина
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Реал - Мальорка
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан
(Альмерия)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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