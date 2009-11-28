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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Мальорка
Валенсия - Мальорка: обзор матча 28 ноября 2009
Валенсия
28.11.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
49'
Д. Вилья
85'
Б. Валеро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Мальорка
Желтая карточка
Н. Жигич
+5
Желтая карточка
Д. Ават
Желтая карточка
Д. Вилья
Замена
Н. Жигич
️️️️
Ж. Матье
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Валеро
Замена
Алексис
️️️️
П. Эрнандес
Замена
П. Пеццолано
️️️️
В. Касадесус
Замена
П. Вебо
️️️️
А. Адурис
Замена
Х. Альварес
️️️️
М. Суарес
Желтая карточка
А. Адурис
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Э. Банега
Желтая карточка
Э. Банега
+1
Желтая карточка
Айосе
Замена
Хоакин
️️️️
Д. Сильва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
64
Хуан Мата
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
21
Давид Сильва
АП
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
6
Борха Валеро
ПП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Алексис
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
0
Туни
ЛВ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
5
Хулио Альварес
ПВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
22
Матье
5
Деальберт
4
Наварро
2
Бруно
6
Альбельда
11
Банега
64
Мата
21
Сильва
19
Эрнандес
7
Вилья
3-2-3-2
13
Ават
4
Суарес
16
Нуньеш
4
Рамис
0
Хосеми
21
Айосе
6
Валеро
19
Марти
5
Кастро
20
Адурис
11
Касадесус
19
Эрнандес
4
Алексис
4
Алексис
19
Эрнандес
21
Сильва
17
Хоакин
17
Хоакин
21
Сильва
22
Матье
19
Жигич
19
Жигич
22
Матье
11
Касадесус
20
Пеццолано
20
Пеццолано
11
Касадесус
4
Суарес
5
Альварес
5
Альварес
4
Суарес
20
Адурис
9
Вебо
9
Вебо
20
Адурис
Остались в запасе
Валенсия
Мальорка
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
16
Бруно Шина
ЦП
0
Туни
ЛВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
24
Карлос Марчена
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
16
Бруно Шина
ЦП
0
Туни
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Валенсия - Мальорка
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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