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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Мальорка
Севилья - Мальорка: обзор матча 22 сентября 2009
Севилья
22.09.2009, вторник, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
2 : 0
Завершен
Мальорка
17'
С. Скиллачи
25'
Д. Перотти
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Мальорка
Желтая карточка
С. Скиллачи
Замена
А. Коне
️️️️
А. Негредо
Замена
А. Кейта
️️️️
П. Вебо
Замена
Ф. Наварро
️️️️
Х. Навас
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Перотти
Замена
Б. Валеро
️️️️
Б. Валеро
Желтая карточка
Ф. Варела
Замена
Г. Люкс
️️️️
Д. Ават
ГОЛ! 2:0!
Д. Перотти
Пас отдал
Х. Навас
ГОЛ! 1:0!
С. Скиллачи
Пас отдал
Ж. Эскюде
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Адриано
ЛЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
11
Ренато
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
19
Хосе Луис Марти
(К)
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
9
Пьер Вебо
АП
19
Фернандо Варела
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
8
Лоло
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
0
Туни
ЛВ
6
Борха Валеро
ЦП
5
Хулио Альварес
ПВ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
14
Эскюде
5
Скиллачи
3
Адриано
25
Конко
8
Перотти
16
Зокора
11
Ренато
21
Негредо
9
Фабиано
4-4-1-1
13
Ават
0
Хосеми
16
Нуньеш
4
Рамис
22
Корралес
19
Варела
19
Марти
16
Шина
5
Кастро
9
Вебо
20
Адурис
16
Навас
3
Наварро
3
Наварро
16
Навас
8
Перотти
17
Капель
17
Капель
8
Перотти
21
Негредо
2
Коне
2
Коне
21
Негредо
13
Ават
1
Люкс
1
Люкс
13
Ават
Валеро
6
Валеро
6
Валеро
Валеро
9
Вебо
9
Кейта
9
Кейта
9
Вебо
Остались в запасе
Севилья
Мальорка
13
Хави Варас
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
4
Марио Суарес
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
0
Туни
ЛВ
5
Хулио Альварес
ПВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
20
Серхио Санчес
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
0
Туни
ЛВ
5
Хулио Альварес
ПВ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Севилья - Мальорка
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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