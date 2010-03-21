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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Атлетико
Мальорка - Атлетико: обзор матча 21 марта 2010
Мальорка
21.03.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 27 тур
4 : 1
Завершен
Атлетико
10'
В. Касадесус
28'
А. Адурис
86'
Л. Переа (АГ)
90'
Ф. Матьони
26'
Д. Форлан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Атлетико
ГОЛ! 4:1!
Ф. Матьони
Замена
И. Камачо
️️️️
П. Ассунсао
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Л. Переа
Замена
Х. Луис Марти
️️️️
Б. Валеро
Замена
А. Кейта
️️️️
В. Касадесус
Замена
П. Вебо
️️️️
А. Адурис
Желтая карточка
Б. Валеро
Замена
Э. Сальвио
️️️️
И. Бальде
Вторая желтая
Р. Гарсия
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
Хуанито
️️️️
А. Домингес
Желтая карточка
А. Домингес
ГОЛ! 2:1!
А. Адурис
ГОЛ! 1:1!
Д. Форлан
ГОЛ! 1:0!
В. Касадесус
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
6
Борха Валеро
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
5
Хулио Альварес
ПВ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
0
Хосеми
ПЗ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Хуанито
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Тиагу
ЦП
3-2-2-1-2
13
Ават
4
Суарес
3
Гонсалес
4
Рамис
22
Корралес
2
Матьони
6
Валеро
5
Кастро
5
Альварес
20
Адурис
11
Касадесус
4-3-3
43
Де Хеа
20
Валера
18
Домингес
21
Переа
3
Лопес
19
Рейес
12
Ассунсао
14
Хурадо
14
Гарсия
10
Форлан
6
Бальде
6
Валеро
19
Марти
19
Марти
6
Валеро
20
Адурис
9
Вебо
9
Вебо
20
Адурис
11
Касадесус
9
Кейта
9
Кейта
11
Касадесус
18
Домингес
5
Хуанито
5
Хуанито
18
Домингес
6
Бальде
11
Сальвио
11
Сальвио
6
Бальде
12
Ассунсао
4
Камачо
4
Камачо
12
Ассунсао
Остались в запасе
Мальорка
Атлетико
20
Пауло Пеццолано
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
0
Хосеми
ПЗ
19
Фернандо Варела
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
1
Серхио Асенхо
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
20
Пауло Пеццолано
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
0
Хосеми
ПЗ
19
Фернандо Варела
ПВ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Мальорка - Атлетико
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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