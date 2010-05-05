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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Реал
Мальорка - Реал: обзор матча 05 мая 2010
Мальорка
05.05.2010, среда, 23:55
Испания. Примера, 36 тур
1 : 4
Завершен
Реал
16'
А. Адурис
26'
К. Роналду
57'
К. Роналду
72'
К. Роналду
82'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Реал
Замена
К. Бензема
️️️️
К. Роналду
ГОЛ! 1:4!
Г. Игуаин
Пас отдал
Гути
Замена
П. Вебо
️️️️
А. Адурис
Замена
М. Диарра
️️️️
Э. Гранеро
ГОЛ! 1:3!
К. Роналду
Желтая карточка
Б. Валеро
Желтая карточка
Э. Гранеро
Замена
А. Кейта
️️️️
В. Касадесус
Замена
М. Суарес
️️️️
Х. Луис Марти
Желтая карточка
Хосеми
Замена
Гути
️️️️
Кака
ГОЛ! 1:2!
К. Роналду
Пас отдал
С. Рамос
Желтая карточка
А. Адурис
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
Пас отдал
С. Рамос
Желтая карточка
А. Арбелоа
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
В. Касадесус
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
(К)
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛВ
19
Хосе Луис Марти
ОП
6
Борха Валеро
АП
5
Хулио Альварес
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЛП
3
Хаби Алонсо
ОП
10
Кака
АП
5
Фернандо Гаго
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Фернандо Варела
ПВ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
9
Махамаду Диарра
ЦП
14
Гути
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
4-1-3-2
13
Ават
21
Айосе
16
Нуньеш
3
Гонсалес
0
Хосеми
19
Марти
5
Кастро
6
Валеро
5
Альварес
11
Касадесус
20
Адурис
4-1-2-1-2
12
Касильяс
39
Альбиоль
24
Гарай
93
Рамос
5
Арбелоа
3
Алонсо
5
Гаго
23
Гранеро
10
Кака
7
Роналду
9
Игуаин
19
Марти
4
Суарес
4
Суарес
19
Марти
11
Касадесус
9
Кейта
9
Кейта
11
Касадесус
20
Адурис
9
Вебо
9
Вебо
20
Адурис
23
Гранеро
9
Диарра
9
Диарра
23
Гранеро
10
Кака
14
Гути
14
Гути
10
Кака
7
Роналду
9
Бензема
9
Бензема
7
Роналду
Остались в запасе
Мальорка
Реал
1
Герман Люкс
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Фернандо Варела
ПВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
24
Хуанфран
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
4
Иван Рамис
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
19
Фернандо Варела
ПВ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
24
Хуанфран
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Мальорка - Реал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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