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    Гильерме - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Гильерме Оливейра
    Фамилия Сантос
    Команда Сантос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 февраля 1989 (34 года)
    Рост 173
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Альмерия 15 1 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2010 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 2:3 Севилья (Севилья)
    01.05.2010 1' -84' Херес (Херес-де-ла-Фронтера) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    56' 84'
    18.04.2010 1' -90' Депортиво (Ла-Корунья) 0:0 Альмерия (Альмерия)
    15.04.2010 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:2 Реал (Мадрид)
    11.04.2010 1' -58' Атлетик (Бильбао) 4:1 Альмерия (Альмерия)
    04.04.2010 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    28.03.2010 1' -90' Осасуна (Памплона) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    85'
    14.03.2010 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:0 Малага (Малага)
    06.03.2010 1' -67' Альмерия (Альмерия) 2:2 Барселона (Барселона)
    28.02.2010 1' -90' Расинг (Сантандер) 0:2 Альмерия (Альмерия)
    21.02.2010 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    14.02.2010 81' -90' Хетафе (Хетафе) 2:2 Альмерия (Альмерия)
    07.02.2010 77' -90' Альмерия (Альмерия) 3:1 Спортинг (Хихон)
    81'
    05.12.2009 Был в запасе Реал (Мадрид) 4:2 Альмерия (Альмерия)
    22.11.2009 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 3:1 Альмерия (Альмерия)
    08.11.2009 1' -87' Альмерия (Альмерия) 2:0 Осасуна (Памплона)
    01.11.2009 Был в запасе Сарагоса (Сарагоса) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    25.10.2009 46' -90' Альмерия (Альмерия) 0:3 Валенсия (Валенсия)
    18.10.2009 Был в запасе Малага (Малага) 1:2 Альмерия (Альмерия)
    03.10.2009 1' -90' Барселона (Барселона) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    27.09.2009 1' -90' Альмерия (Альмерия) 2:2 Расинг (Сантандер)
    23.09.2009 1' -90' Атлетико (Мадрид) 2:2 Альмерия (Альмерия)
    20.09.2009 1' -90' Альмерия (Альмерия) 1:0 Хетафе (Хетафе)
    13.09.2009 75' -90' Спортинг (Хихон) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    30.08.2009 Был в запасе Альмерия (Альмерия) 0:0 Вальядолид (Вальядолид)
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