Гильерме - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Гильерме Оливейра
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Имя
|Гильерме Оливейра
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|173
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Альмерия
|15
|1
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2010
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|2:3
|Севилья (Севилья)
|01.05.2010
|1' -84'
|Херес (Херес-де-ла-Фронтера)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|56' 84'
|18.04.2010
|1' -90'
|Депортиво (Ла-Корунья)
|0:0
|Альмерия (Альмерия)
|15.04.2010
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:2
|Реал (Мадрид)
|11.04.2010
|1' -58'
|Атлетик (Бильбао)
|4:1
|Альмерия (Альмерия)
|04.04.2010
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|28.03.2010
|1' -90'
|Осасуна (Памплона)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|85'
|14.03.2010
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Малага (Малага)
|06.03.2010
|1' -67'
|Альмерия (Альмерия)
|2:2
|Барселона (Барселона)
|28.02.2010
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|0:2
|Альмерия (Альмерия)
|21.02.2010
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|14.02.2010
|81' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|2:2
|Альмерия (Альмерия)
|07.02.2010
|77' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Спортинг (Хихон)
|81'
|05.12.2009
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:2
|Альмерия (Альмерия)
|22.11.2009
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|3:1
|Альмерия (Альмерия)
|08.11.2009
|1' -87'
|Альмерия (Альмерия)
|2:0
|Осасуна (Памплона)
|01.11.2009
|Был в запасе
|Сарагоса (Сарагоса)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|25.10.2009
|46' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|0:3
|Валенсия (Валенсия)
|18.10.2009
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|1:2
|Альмерия (Альмерия)
|03.10.2009
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|27.09.2009
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|2:2
|Расинг (Сантандер)
|23.09.2009
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:2
|Альмерия (Альмерия)
|20.09.2009
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|1:0
|Хетафе (Хетафе)
|13.09.2009
|75' -90'
|Спортинг (Хихон)
|1:0
|Альмерия (Альмерия)
|30.08.2009
|Был в запасе
|Альмерия (Альмерия)
|0:0
|Вальядолид (Вальядолид)