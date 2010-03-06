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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Барселона
Альмерия - Барселона: обзор матча 06 марта 2010
Альмерия
06.03.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
13'
Д. Сисма
57'
К. Пуйоль (АГ)
44'
Л. Месси
66'
Л. Месси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Барселона
Замена
Х. Ортис
️️️️
П. Пьятти
+2
Замена
К. Уче
️️️️
А. Крусат
Замена
С. Бускетс
️️️️
Я. Туре
Замена
Х. Гоитом
️️️️
Гильерме
ГОЛ! 2:2!
Л. Месси
Красная карточка
З. Ибрагимович
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
К. Пуйоль
ГОЛ! 1:1!
Л. Месси
ГОЛ! 1:0!
Д. Сисма
Пас отдал
Э. Бернандельо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
3
Гильерме
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
23
Фернандо Сориано
(К)
АП
7
Альберт Крусат
ПВ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
8
Андрес Иньеста
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
6
Хави
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Педро
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Альмерия
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Жеффрен
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-3-1
25
Алвес
5
Сисма
4
Пельерано
15
Чико
21
Ортис
19
М'Бами
23
Бернандельо
10
Пьятти
23
Сориано
7
Крусат
3
Гильерме
4-3-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
22
Милито
17
Максвелл
8
Иньеста
42
Туре
6
Хави
9
Педро
10
Месси
11
Ибрагимович
10
Пьятти
10
Ортис
10
Ортис
10
Пьятти
3
Гильерме
36
Гоитом
36
Гоитом
3
Гильерме
7
Крусат
5
Уче
5
Уче
7
Крусат
42
Туре
5
Бускетс
5
Бускетс
42
Туре
Остались в запасе
Альмерия
Барселона
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
Главный тренер
Хуанма Лильо
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
9
Жеффрен
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Альмерия - Барселона
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Медитерранео
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 21:55 (прямая)
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