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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Альмерия
Реал - Альмерия: обзор матча 05 декабря 2009
Реал
05.12.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 13 тур
4 : 2
Завершен
Альмерия
31'
С. Рамос
74'
Г. Игуаин
83'
К. Бензема
86'
К. Роналду
61'
Ф. Сориано
63'
К. Уче
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Альмерия
Вторая желтая
К. Роналду
Замена
Р. Дренте
️️️️
Х. Алонсо
Желтая карточка
К. Роналду
ГОЛ! 4:2!
К. Роналду
Пас отдал
Г. Игуаин
Замена
М. Диарра
️️️️
Марсело
ГОЛ! 3:2!
К. Бензема
Желтая карточка
С. Акасиете
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
П. Пьятти
️️️️
А. Крусат
ГОЛ! 2:2!
Г. Игуаин
Замена
Х. Гоитом
️️️️
Ф. Сориано
ГОЛ! 1:2!
К. Уче
Замена
К. Бензема
️️️️
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сориано
+1
Желтая карточка
М. М'Бами
ГОЛ! 1:0!
С. Рамос
Пас отдал
К. Роналду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
5
Альваро Арбелоа
ЛЗ
12
Марсело
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
88
Мичел
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛВ
23
Фернандо Сориано
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
21
Хуан Мануэль Ортис
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
7
Рауль
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
3
Гильерме
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
3-2-3-2
12
Касильяс
39
Альбиоль
3
Пепе
93
Рамос
12
Марсело
5
Арбелоа
8
ван дер Ваарт
3
Алонсо
23
Гранеро
7
Роналду
9
Игуаин
4-3-2-1
25
Алвес
88
Мичел
15
Чико
18
Акасиете
5
Сисма
23
Сориано
23
Бернандельо
19
М'Бами
21
Ортис
7
Крусат
5
Уче
3
Алонсо
87
Дренте
87
Дренте
3
Алонсо
12
Марсело
9
Диарра
9
Диарра
12
Марсело
8
ван дер Ваарт
9
Бензема
9
Бензема
8
ван дер Ваарт
7
Крусат
10
Пьятти
10
Пьятти
7
Крусат
23
Сориано
36
Гоитом
36
Гоитом
23
Сориано
Остались в запасе
Реал
Альмерия
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Рауль
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
3
Гильерме
ЛВ
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Уго Санчес
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Фернандо Гаго
ЦП
7
Рауль
ЦФ
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
3
Гильерме
ЛВ
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Уго Санчес
Статистика матча Реал - Альмерия
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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