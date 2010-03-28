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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Альмерия
Осасуна - Альмерия: обзор матча 28 марта 2010
Осасуна
28.03.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 29 тур
1 : 0
Завершен
Альмерия
20'
В. Пандиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Альмерия
Замена
Х. Кальеха
️️️️
Х. Камуньяс
Желтая карточка
Гильерме
Желтая карточка
Ф. Пуньяль
Желтая карточка
А. Крусат
Замена
Х. Ортис
️️️️
Корона
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
К. Аранда
Замена
К. Вадоч
️️️️
Д. Некунам
Желтая карточка
Хуанфран
Желтая карточка
К. Аранда
Пенальти не реализован!
Д. Некунам
Вторая желтая
Х. Мануэль Ортис
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Замена
Д. Сисма
️️️️
С. Акасиете
ГОЛ! 1:0!
В. Пандиани
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
6
Джавад Некунам
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
3
Гильерме
ЛВ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
15
Корона
АП
5
Калу Уче
ЦФ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
24
Рупер
ЦП
5
Хон Эчаиде
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
Альмерия
1
Эстебан
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
88
Мичел
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
3-2-3-2
1
Рикарду
20
Хуанфран
23
Серхио
4
Фланьо
18
Монреаль
3
Аспиликуэта
17
Камуньяс
6
Некунам
10
Пуньяль
12
Пандиани
7
Аранда
3-3-2-2
25
Алвес
21
Ортис
4
Пельерано
18
Акасиете
23
Бернандельо
19
М'Бами
7
Крусат
15
Корона
3
Гильерме
36
Гоитом
5
Уче
17
Камуньяс
11
Кальеха
11
Кальеха
17
Камуньяс
6
Некунам
32
Вадоч
32
Вадоч
6
Некунам
7
Аранда
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
7
Аранда
18
Акасиете
5
Сисма
5
Сисма
18
Акасиете
15
Корона
10
Ортис
10
Ортис
15
Корона
Остались в запасе
Осасуна
Альмерия
2
Роберто
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
24
Рупер
ЦП
5
Хон Эчаиде
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Эстебан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
17
Хосечо
ЦЗ
24
Рупер
ЦП
5
Хон Эчаиде
ЦП
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
18
Давид Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Осасуна - Альмерия
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
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