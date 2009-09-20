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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Хетафе
Альмерия - Хетафе: обзор матча 20 сентября 2009
Альмерия
20.09.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 3 тур
1 : 0
Завершен
Хетафе
48'
Мичел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Хетафе
Желтая карточка
Д. Алвес
Замена
Д. Сисма
️️️️
А. Крусат
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Желтая карточка
Э. Бернандельо
Замена
Д. Родригес
️️️️
П. Пьятти
Замена
Ману
️️️️
Ф. Каскеро
Замена
Х. Ортис
️️️️
Мичел
Желтая карточка
К. Диас
Замена
Х. Гавилан
️️️️
Х. Анхель Альбин
Замена
П. Риос
️️️️
П. Леон
Желтая карточка
Р.
ГОЛ! 1:0!
Мичел
Желтая карточка
Ф. Селестини
Желтая карточка
Ф. Сориано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
3
Гильерме
ЛВ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Хетафе
19
Оскар Устари
ВР
2
Мане
ЛЗ
3
Рафа
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Адриан Гонсалес
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
17
Фабио Селестини
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
25
Хуан Анхель Альбин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Муньос
Альмерия
1
Эстебан
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
35
Эстебан Солари
ЦФ
18
Давид Родригес
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
7
Ману
АП
16
Педро Риос
ПВ
4-3-2-1
25
Алвес
18
Акасиете
15
Чико
88
Мичел
21
Ортис
7
Крусат
23
Сориано
23
Бернандельо
3
Гильерме
10
Пьятти
5
Уче
4-3-1-2
19
Устари
3
Рафа
6
Диас
23
Торрес
2
Мане
8
Гонсалес
22
Каскеро
17
Селестини
14
Леон
25
Альбин
9
Сольдадо
7
Крусат
5
Сисма
5
Сисма
7
Крусат
88
Мичел
10
Ортис
10
Ортис
88
Мичел
10
Пьятти
18
Родригес
18
Родригес
10
Пьятти
25
Альбин
14
Гавилан
14
Гавилан
25
Альбин
22
Каскеро
7
Ману
7
Ману
22
Каскеро
14
Леон
16
Риос
16
Риос
14
Леон
Остались в запасе
Альмерия
Хетафе
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
35
Эстебан Солари
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
13
Жорди Кодина
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
Главный тренер
Виктор Муньос
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Корона
АП
35
Эстебан Солари
ЦФ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
4
Давид Беленгуэр
ЦЗ
21
Давид Кортес
ПЗ
11
Космин Мариус Контра
ПЗ
Главный тренер
Уго Санчес
Главный тренер
Виктор Муньос
Статистика матча Альмерия - Хетафе
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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