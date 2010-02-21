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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Атлетико
Альмерия - Атлетико: обзор матча 21 февраля 2010
Альмерия
21.02.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико
87'
П. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Атлетико
Замена
И. Бальде
️️️️
А. Лопес
ГОЛ! 1:0!
П. Пьятти
Желтая карточка
Тиагу
Замена
С. Агуэро
️️️️
Д. Форлан
Замена
Х. Ортис
️️️️
Х. Гоитом
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Мичел
Желтая карточка
Д. Сисма
Замена
К. Уче
️️️️
А. Крусат
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
Желтая карточка
Л. Борцани
Желтая карточка
А. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
0
Леонардо Борцани
ЦП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Альмерия
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
3
Гильерме
ЛВ
21
Фабиан Варгас
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
Атлетико
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
4-4-1-1
25
Алвес
5
Сисма
15
Чико
88
Мичел
4
Пельерано
7
Крусат
23
Сориано
0
Борцани
19
М'Бами
10
Пьятти
36
Гоитом
4-5-1
1
Асенхо
30
Уйфалуши
18
Домингес
21
Переа
3
Лопес
14
Хурадо
19
Рейес
5
Тиагу
12
Ассунсао
20
Симау
10
Форлан
88
Мичел
21
Ортис
21
Ортис
88
Мичел
36
Гоитом
10
Ортис
10
Ортис
36
Гоитом
7
Крусат
5
Уче
5
Уче
7
Крусат
10
Форлан
10
Агуэро
10
Агуэро
10
Форлан
3
Лопес
6
Бальде
6
Бальде
3
Лопес
Остались в запасе
Альмерия
Атлетико
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
3
Гильерме
ЛВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Фабиан Варгас
ЦП
3
Гильерме
ЛВ
Остались в запасе
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Альмерия - Атлетико
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Медитерранео
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