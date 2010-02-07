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Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Спортинг
Альмерия - Спортинг: обзор матча 07 февраля 2010
Альмерия
07.02.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 21 тур
3 : 1
Завершен
Спортинг
15'
А. Крусат
43'
Д. Сисма
81'
Гильерме
13'
Д. Кастро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Спортинг
Желтая карточка
Херард
Замена
П. Пьятти
️️️️
Х. Гоитом
Красная карточка
Г. Арнолен
ГОЛ! 3:1!
Гильерме
Вторая желтая
Д. Баррал
Замена
Гильерме
️️️️
А. Крусат
Замена
Кармело
️️️️
К. Портилья
Желтая карточка
Д. Баррал
Замена
М. Де лас Куэвас
️️️️
М. Билич
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Корона
Желтая карточка
А. Ривера
Желтая карточка
Д. Кастро
ГОЛ! 2:1!
Д. Сисма
Желтая карточка
Х. Пабло
Желтая карточка
Р. Састре
20'
Желтая карточка
К. Портилья
ГОЛ! 1:1!
А. Крусат
15'
13'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Кастро
Красная карточка
Чико
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
15
Чико
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Спортинг
25
Хуан Пабло
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
0
Херард
ЦЗ
15
Грегори Арнолен
ЦЗ
0
Рафаэль Састре
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
18
Кристиан Портилья
ЦП
5
Альберто Ривера
ЦП
99
Педро Сесилия
ПВ
9
Мате Билич
ЦФ
18
Давид Баррал
ЦФ
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Альмерия
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
3
Гильерме
ЛВ
10
Хосе Ортис
ПВ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Спортинг
27
Рауль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
10
Мигель Де лас Куэвас
ЦП
6
Кармело
АП
4-4-1-1
25
Алвес
5
Сисма
88
Мичел
18
Акасиете
15
Чико
7
Крусат
19
М'Бами
23
Сориано
23
Бернандельо
15
Корона
36
Гоитом
4-2-2-2
25
Хуан Пабло
0
Састре
0
Херард
15
Арнолен
15
Канелья
18
Портилья
5
Ривера
99
Сесилия
17
Кастро
18
Баррал
9
Билич
15
Корона
21
Ортис
21
Ортис
15
Корона
36
Гоитом
10
Пьятти
10
Пьятти
36
Гоитом
7
Крусат
3
Гильерме
3
Гильерме
7
Крусат
9
Билич
10
Де лас Куэвас
10
Де лас Куэвас
9
Билич
18
Портилья
6
Кармело
6
Кармело
18
Портилья
Остались в запасе
Альмерия
Спортинг
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
10
Хосе Ортис
ПВ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
27
Рауль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
10
Хосе Ортис
ПВ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Остались в запасе
27
Рауль
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
14
Иван Эрнандес
ЦЗ
24
Серхио Матабуэна
ЦП
Главный тренер
Хуанма Лильо
Главный тренер
Маноло Пресиадо
Статистика матча Альмерия - Спортинг
1
2
7
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
0
7
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Спортинг
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
0 : 1
11.10.2026
Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Медитерранео
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