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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Реал
Альмерия - Реал: обзор матча 15 апреля 2010
Альмерия
15.04.2010, четверг, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 2
Завершен
Реал
15'
А. Крусат
27'
К. Роналду
69'
Р. ван дер Ваарт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Реал
Желтая карточка
Э. Пельерано
Замена
К. Бензема
️️️️
Г. Игуаин
Замена
Х. Гоитом
️️️️
М. М'Бами
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Замена
Л. Диарра
️️️️
Гути
Замена
Корона
️️️️
Мичел
ГОЛ! 1:2!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
Г. Игуаин
Желтая карточка
М. Диарра
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Ф. Варгас
Замена
М. Диарра
️️️️
Ф. Гаго
Желтая карточка
Д. Сисма
Желтая карточка
Э. Бернандельо
ГОЛ! 1:1!
К. Роналду
16'
Желтая карточка
Ф. Гаго
ГОЛ! 1:0!
А. Крусат
Пас отдал
К. Уче
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
88
Мичел
ЦЗ
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
5
Доминго Сисма
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
23
Фернандо Сориано
(К)
ЦФ
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Хуанма Лильо
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Гути
(К)
ЛП
3
Хаби Алонсо
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
5
Фернандо Гаго
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Альмерия
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
3
Гильерме
ЛВ
0
Леонардо Борцани
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
9
Махамаду Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
3-4-1-2
25
Алвес
88
Мичел
4
Пельерано
5
Сисма
7
Крусат
23
Бернандельо
21
Варгас
19
М'Бами
10
Пьятти
5
Уче
23
Сориано
4-1-2-1-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
93
Рамос
39
Альбиоль
12
Марсело
3
Алонсо
5
Гаго
14
Гути
8
ван дер Ваарт
7
Роналду
9
Игуаин
21
Варгас
21
Ортис
21
Ортис
21
Варгас
88
Мичел
15
Корона
15
Корона
88
Мичел
19
М'Бами
36
Гоитом
36
Гоитом
19
М'Бами
14
Гути
19
Диарра
19
Диарра
14
Гути
5
Гаго
9
Диарра
9
Диарра
5
Гаго
9
Игуаин
9
Бензема
9
Бензема
9
Игуаин
Остались в запасе
Альмерия
Реал
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
0
Леонардо Борцани
ЦП
3
Гильерме
ЛВ
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Хуанма Лильо
25
Ежи Дудек
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
0
Леонардо Борцани
ЦП
3
Гильерме
ЛВ
10
Хосе Ортис
ПВ
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
44
Давид Матеос
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Хуанма Лильо
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Альмерия - Реал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Медитерранео
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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