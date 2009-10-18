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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Альмерия
Малага - Альмерия: обзор матча 18 октября 2009
Малага
18.10.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 2
Завершен
Альмерия
68'
Эдиньо
40'
Д. Сисма
41'
Ф. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Альмерия
Желтая карточка
С. Акасиете
Замена
Х. Ортис
️️️️
Х. Мануэль Ортис
Желтая карточка
Велигтон
Замена
Э. Пельерано
️️️️
П. Пьятти
Замена
К. Уче
️️️️
Ф. Сориано
Желтая карточка
М.
ГОЛ! 1:2!
Эдиньо
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Х. Торрес
Замена
А. Луке
️️️️
Вальдо
Замена
Н. Баха
️️️️
И. Куадрадо
Желтая карточка
И. Куадрадо
ГОЛ! 0:2!
Ф. Сориано
ГОЛ! 0:1!
Д. Сисма
Желтая карточка
Дуда
20'
Желтая карточка
Э. Бернандельо
Желтая карточка
М. М'Бами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
0
Ману
ЛЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
36
Эдиньо
ЦП
24
Хуанито
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
23
Вальдо
ПВ
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
Главный тренер
Уго Санчес
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
14
Набиль Баха
АП
5
Альберт Луке
ЦФ
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
3
Гильерме
ЛВ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
5
Калу Уче
ЦФ
4-3-3
78
Мунуа
0
Ману
25
Куадрадо
3
Велигтон
18
Гамес
36
Эдиньо
24
Хуанито
25
Торрес
17
Дуда
18
Бенашур
23
Вальдо
3-2-4-1
25
Алвес
18
Акасиете
15
Чико
88
Мичел
21
Ортис
5
Сисма
19
М'Бами
23
Бернандельо
23
Сориано
7
Крусат
10
Пьятти
25
Куадрадо
14
Баха
14
Баха
25
Куадрадо
23
Вальдо
5
Луке
5
Луке
23
Вальдо
25
Торрес
45
Форестьери
45
Форестьери
25
Торрес
10
Пьятти
4
Пельерано
4
Пельерано
10
Пьятти
21
Ортис
10
Ортис
10
Ортис
21
Ортис
23
Сориано
5
Уче
5
Уче
23
Сориано
Остались в запасе
Малага
Альмерия
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
15
Корона
АП
3
Гильерме
ЛВ
Главный тренер
Уго Санчес
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
28
Эдуардо Гомес Рамос
ЦП
Остались в запасе
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
15
Корона
АП
3
Гильерме
ЛВ
Главный тренер
Уго Санчес
Статистика матча Малага - Альмерия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Ла Росаледа
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